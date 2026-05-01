きょう1日（金）から5月に突入していますが、5月に入って早々に低気圧や前線が発達しながら日本付近を通過中で、メイストームとなっています。きょう1日（金）午後も、近畿から北日本で雷を伴い、雨足が強まるおそれがあります。

【CGで見る】局地的に雷を伴い激しく降るおそれ きょう1日(金)夕方の発雷確率

関東の雨は夕方にはやむ見込み

関東の雨はきょう1日（金）夕方にはやむ所がほとんどでしょう。ただ、近畿から北日本ではいったん雨が弱まっても、局地的に雷を伴って激しく降るおそれがあります。山林火災が発生した岩手県大槌町付近でも、今夜は激しく降り、風も強まる可能性があります。

が降ってるうちは空気ヒンヤリ

きょう1日（金）は雨で、空気はヒンヤリする所が多いでしょう。東京都心の最高気温は21℃の予想ですが、これは夕方ごろに観測されそうです。昼間は15℃前後で推移する見通しですので、上着があるといいでしょう。沖縄、九州、四国の太平洋側は晴れて暖かい見込みです。



【きょう1日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 :21℃ 釧路 :12℃

青森 :15℃ 盛岡 :15℃

仙台 :16℃ 新潟 :21℃

長野 :19℃ 金沢 :20℃

名古屋:21℃ 東京 :21℃

大阪 :20℃ 岡山 :20℃

広島 :18℃ 松江 :15℃

高知 :23℃ 福岡 :20℃

鹿児島:23℃ 那覇 :24℃

あす西〜東日本は夏日続出で半袖日和

あす2日（土）午前にかけて、北陸や北日本では雷雨に注意が必要です。なお、こちらは雨がやんでも西や北からの風の強い状態は続くでしょう。そのほか西日本や東日本は晴れ、最高気温は25℃以上の夏日が続出する予想です。東京都心は27℃で半袖日和でしょう。

連休中に再び荒天 交通機関の乱れに注意

あさって憲法記念日の3日（日・祝）は、再び西から低気圧や前線が発達しながら近づいてくる見通しです。午後から広い範囲で再び荒れた天気となるおそれがあります。



関東はみどりの日の4日（月・祝）午前に本降りとなり、風が強まる見通しです。交通機関の乱れに気をつけた方がいいでしょう。



連休後半のこどもの日・5日（火・祝）から振替休日の6日（水）にかけては、広範囲で晴れて行楽日和になりそうです。