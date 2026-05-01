BL600話超が丸ごと無料！ BeLTOON「ゴールデンウィークキャンペーン2026」

記事ポイント 厳選BL60作品・600話以上が無料、3,000話以上も割引のGW感謝祭（〜5/8）会員100万人突破記念の特別ログインボーナス、毎日BPがもらえる9日間企画日替わり100%ポイント還元と無料増量のBeL子メモリーズが5/1から同時スタート 厳選BL60作品・600話以上が無料、3,000話以上も割引のGW感謝祭（〜5/8）会員100万人突破記念の特別ログインボーナス、毎日BPがもらえる9日間企画日替わり100%ポイント還元と無料増量のBeL子メモリーズが5/1から同時スタート

「BeLTOON（ベルトゥーン）」は少女マンガ、TL、BLなど女性向けジャンルに特化した韓国発のウェブトゥーンプラットフォームです。

2026年ゴールデンウィーク期間中に、大型無料企画・ログインボーナス・100%ポイント還元・思い出シーン特集の4キャンペーンが同時開催されています。

BeLTOON「ゴールデンウィークキャンペーン2026」





キャンペーン期間：2026年4月24日（金）〜5月15日（木）（企画により異なる）対象：BeLTOON会員公式サイト：beltoon.jp

「BeLTOON」は、韓国のレジンエンターテインメントが運営する少女・女性マンガ、TL（ティーンズラブ）、BL（ボーイズラブ）専門のウェブトゥーンプラットフォームです。

人気作品からオリジナル作品まで10代〜30代の女性向けコンテンツが毎日更新され、韓国で人気のBLオリジナル作品も独自のラインアップとして配信されています。

ゴールデンウィークキャンペーンは2026年4月24日（金）を皮切りに4企画が順次スタートし、最長で5月15日（木）まで続く設計になっています。

無料増量・ポイントプレゼント・100%還元・懐かしシーン特集と、性質の異なる4つの企画が連休中から連休後にかけて重なります。

GW感謝祭

「GW感謝祭」は2026年4月24日（金）から5月8日（金）12時まで開催され、厳選されたBL作品60タイトル・600話以上が無料で読めるほか、3,000話以上が割引対象となります。

作品は「初級者向け」「中級者向け」「上級者向け」の3段階に分かれており、BLを初めて手に取る読者も読み慣れたファンも、それぞれのステップに合った一作から始められる構成です。

連休の長い時間をかけて複数タイトルを一気に読み込めるだけのボリュームが揃っています。

特別ログインボーナスキャンペーン





BeLTOONの会員登録者数100万人突破を記念した「特別ログインボーナスキャンペーン」は、2026年4月29日（水）から5月7日（木）の9日間、毎日ログインするだけでBP（ボーナスポイント）が付与されます。

GW感謝祭と期間が重なるため、作品を読みながら毎日ポイントを積み上げられる設計になっています。

100%還元リレーWEEK





「100%還元リレーWEEK」は2026年5月1日（金）から5月7日（木）までの7日間、毎日異なる作品が100%ポイント還元の対象になります。

対象作品は日替わりで入れ替わるため、GW感謝祭の無料ラインアップに加えて、7日間で新たに7タイトルをポイント還元で読める機会が生まれます。

BeL子メモリーズ





「BeL子メモリーズ」は2026年5月1日（金）から5月15日（木）まで開催される特別企画で、主人公の幼年時代の印象的なシーンをテーマに作品の魅力を紹介します。

猫耳のキャラクターと赤い髪のキャラクターが描かれたポップなビジュアルで構成され、「あの頃からずっと、一緒に」のコンセプトのもと、期間中は無料増量も実施されます。

これまで読んだ作品を振り返るきっかけにも、初めて出会う作品への入口にもなる企画です。

「100%還元リレーWEEK」と「BeL子メモリーズ」はいずれも5月1日（金）からスタートし、ログインボーナスと並行して恩恵が重なる期間となっています。

最長期間となるBeL子メモリーズは5月15日まで続くため、ゴールデンウィーク後も作品を楽しめる時間が確保されています。

BeLTOONゴールデンウィークキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. BeLTOONのオリジナルBL作品はどのような内容ですか？

A. 韓国で現在人気を集めるBL作品をオリジナルコンテンツとして配信しており、韓国発のプラットフォームならではのラインアップが揃っています。

Q. BeLTOONへの問い合わせ先はどこですか？

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