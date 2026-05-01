FC琉球がモハメド・バイ・カマラの新加入を発表

J3のFC琉球が5月1日、ラトビアのFKメッタからDFモハメド・バイ・カマラが新加入することを発表した。

背番号は「5」に決定し、「全力でクラブに貢献することを約束します」と意気込んだ。

現在21歳のモハメド・バイ・カマラは、母国シエラレオネでキャリアをスタートさせ、ラトビアのスカンステスSK、FKメッタでプレー。U-20シエラレオネ代表で4試合、シエラレオネのA代表で1試合の出場歴を持つ184センチのディフェンダーだ。

モハメド・バイ・カマラは「バイと呼んでください」とサポーターにメッセージ。「これから大きな成功を掴めると信じていますし、その実現のために自分も全力でクラブに貢献することを約束します。私はアフリカ出身ですが、今では沖縄という素晴らしい街で生まれた日本人のような気持ちです」と日本での活躍を誓った。

モハメド・バイ・カマラのコメントは以下のとおり。

「モハメド・バイ・カマラです。バイと呼んでください。西アフリカのシエラレオネ出身です。まずは、この素晴らしく魅力的なクラブの一員になれたことをとてもうれしく、そして光栄に思います。素晴らしいチーム、そしてファンの皆さんと仲間になれることを心から誇りに思います。

トレーニング初日から、チームメイト、コーチングスタッフなどの皆さんに温かく迎えていただき、本当に感激しています。皆さんのおかげで、これから大きな成功を掴めると信じていますし、その実現のために自分も全力でクラブに貢献することを約束します。FC琉球を応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。私はアフリカ出身ですが、今では沖縄という素晴らしい街で生まれた日本人のような気持ちです」（FOOTBALL ZONE編集部）