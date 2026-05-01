放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく物語。

【写真】マイペースなトメ

改めて、『風、薫る』に登場するキャストを紹介します。

看護婦養成所の一期生、工藤トメを演じるのが、原嶋凛さんです。トメは青森県出身で裕福な農家の末っ子。家族を亡くした経験をきっかけに看護婦養成所へ。困難を乗り越える根性があり、ムードメーカー的な面も。

原嶋さんは、2007年生まれ。三重県出身。主な出演作品に映画『フレイル』『リング・オブ・ザ。リビングデッド』など。大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』に出演。

原嶋さんのコメントをご紹介します。

まっすぐな気持ちを大切に

●原嶋さんコメント

この度、「風、薫る」に出演させていただくことになり、胸がいっぱいになるほどうれしく、同時に大きな光栄を感じています。朝ドラは、幼いころから家族と一緒に観てきた、私にとってずっと憧れてきた場所でした。

「工藤トメ」は、マイペースでありながら周囲にやさしい風を運ぶ、芯の強い女の子です。迷いや戸惑いも含めて一つひとつ丁寧に向き合いながら、彼女のまっすぐな気持ちを大切に演じていきたいと思っています。

朝の時間にそっと寄り添える存在になれるよう、精一杯作品に向き合っていきます。

ーーーーーーー

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、ヒロインのモデルとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所で、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされる。