東大合格者が急増！実践重視のグローバル教育「東京都立三鷹中等教育学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……東京都立三鷹中等教育学校】
▼JR線・京王井の頭線「吉祥寺駅」からバスで約15分
▼全校生徒は中高合わせて917人
▼1949年に三鷹新制高等学校として創立、2010年より中高一貫校化し、東京都立三鷹中等教育学校が開校
▼2026年春の大学現役合格者数は、国公立大48人、早慶上理144人、GMARCH208人など
▼図書室は蔵書約5万3千冊で洋書コーナーも充実
▼イギリスの多くの学校で採用される教材を活用し、英語力を鍛える
＜高校3年生が挑む英語落語に密着！＞
▼新入生へ向けた歓迎行事で英語スピーチを担当
▼選んだ表現方法は「英語落語」！緊張の5分間、その結末は！？
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……東京都立三鷹中等教育学校】
▼JR線・京王井の頭線「吉祥寺駅」からバスで約15分
▼全校生徒は中高合わせて917人
▼1949年に三鷹新制高等学校として創立、2010年より中高一貫校化し、東京都立三鷹中等教育学校が開校
▼2026年春の大学現役合格者数は、国公立大48人、早慶上理144人、GMARCH208人など
▼図書室は蔵書約5万3千冊で洋書コーナーも充実
▼イギリスの多くの学校で採用される教材を活用し、英語力を鍛える
＜高校3年生が挑む英語落語に密着！＞
▼新入生へ向けた歓迎行事で英語スピーチを担当
▼選んだ表現方法は「英語落語」！緊張の5分間、その結末は！？