◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

５月２日に東京ドームで開催されるダブル世界戦の前日計量が１日、東京・後楽園ホールで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５・３キロ、挑戦者でＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝はリミットを２００グラム下回る５５・１キロで、ともに一発でクリアした。

公式計量後には、後楽園ホールに観客を入れ、第４試合の東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチからメインイベントの尚弥ｖｓ中谷までの４試合の公開計量が行われた。

日本人同士の４団体統一タイトルマッチは史上初。互いに３２戦全勝同士の無敗対決。ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で、尚弥は２位、中谷は６位にランクされる。

戦績は、尚弥が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。

全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）

▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトルマッチ１０回戦

王者・富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ＝１１勝８ＫＯ４敗）ｖｓ同級９位・田中将吾（大橋＝５戦全勝３ＫＯ）