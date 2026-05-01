もはや着ていないも同然…BLACKPINK・リサ、衝撃の“全身レース”で限界ギリギリ「やっばい」

BLACKPINKのリサが、“全身レース”姿を披露しファンに衝撃を与えた。

4月30日、リサは自身のインスタグラムを更新し、「BadAngelchella」というコメントを添えて数枚の写真を公開した。

【写真】リサ、衝撃の“全身レース”！着ていないも同然…

公開された写真には、レースのミニワンピースを着こなすリサの姿が収められている。全身のシルエットが際立つタイトなレース素材が、リサの官能的な魅力を引き立てている。

また、背中が大きく開いたバックレスデザインが引き締まったプロポーションを一層際立たせ、まさに“芸術品”のような美しさを誇っている。

投稿を見たファンからは「さすがリサ」「布面積少な！」「本当に美しい」「やっばい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサは4月18日（現地時間）にアメリカで開催された音楽フェス「2026 Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ）」で、世界的DJアニマ（Anyma）のステージにサプライズ登場し、話題を集めた。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。