「自己肯定感」を上げることと「自分を好きになる」のとは大きな違い…「完璧な私」を目指して努力するほど恋愛はうまくいかない理由

「自己肯定感を高めたい」と願うあまり、かえって苦しくなっている患者を数多く見てきたと、精神科医・平光源氏は言う。また、努力して自分の価値を上げるという考え方自体に問題があるとも指摘する。

【写真】精神科医の平光源氏

書籍『頑張れないんじゃない、頑張りすぎただけ』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成し、自己肯定感と自分を大切にすることの本質的な違いについて解説する。

「自己肯定感」と「自分を好きになる」は違う

もっとも簡単なようでもっとも難しいこと。

それは、「自分を大切にすること」。ここではこのことについて話したいと思います。

自分に自信がなく、外出が困難だったAさんという女性がいました。

Aさんは、中学時代のいじめがきっかけで、対人緊張が強く出てしまい、高校にうまく通えなくなりました。それでもなんとか出席日数ギリギリで卒業。

大学にもやっとのことで進学できたものの、親しい友人は1人もいません。

また授業に出ようとすると他人の視線が気になり動悸、嘔気、呼吸苦などの症状が出てしまうような状況。

そんなわけでなんとかしたいと来院されました。

緊張を抑える薬を使って一時的になんとか授業に出席して、単位を取ることはできました。

でも心の中は、常に不安で、「私は自分に自信がありません。自己肯定感を上げるためにどうしたらいいでしょうか？」と毎回同じ質問をしてきました。

不眠を訴え来院されたBさんという女性がいました。

「完璧な私」になればなるほど

Bさんは「常に自分を高めるために努力しています」と言うだけあって、とても美しく、お花や着付け、ヨガのインストラクターの資格まで持っていました。

社交的でSNSの友人もたくさんいました。

学問にも興味を持ち、心理学を学びカウンセラーの資格も持ち、相手の気持ちもよく分かる自己肯定感がとても高い女性でした。

しかし、「完璧な私」になればなるほど、「私らしくありたい」とこだわり、結果的に恋人と不仲になり、恋愛が長続きしません。

そうして「本当の私」を分かってくれる理想の男性と出会った時にその人に好きになってもらえるよう、さらに自分磨きをして自己肯定感を高めるということを繰り返していました。

AさんとBさんの悩みは、一見全く違うように見えますが、本質は実は同じなんです。

2人の共通点は、自己肯定感というお化けに取りつかれていることです。

Aさんは自分に自己肯定感さえあればこんなに苦しまないのにとこだわっています。

ですが、実はいま、漫画研究会に入って、引きこもりだった過去とは比べものにならないほど友人とサークル活動を楽しんでいるそうです。

客観的に見れば、決して、苦しそうなんてことはなく、楽しい現実に気づかないことがもったいない。

Bさんは話をしていると受け答えも完璧で、とても素晴らしい人。

ですが、その「完璧な私らしさ」の圧力にこちらがなんだか疲れてくる。

「それが彼と長続きしない原因かも」と指摘しても、「そうですね」と軽く受けながされてしまいます。

「自信に満ち溢れ輝いている自分」へのこだわりを捨てきれず、うまく回らない恋愛関係が嫌。それゆえ、さらに自分を高めるために努力し続けるということを繰り返していました。

大事なことは自己肯定感を上げることではない

この2人にとって本当に大事なことは、自己肯定感を上げることではなく、自分を大切にするということです。

「自分を大切にする」ということは自分を好きになることです。

「自己肯定感と何が違うの？」と思うかもしれません。

ですが、「自己肯定感を高めなくては」と言っている時点で、「何かを頑張って結果を出したら価値がある」と考えている証拠。

それは逆に言うと、何もしていなかったら、結果を出さなかったら、「自分自身には価値がない」と思ってしまっている。自分を大切にしていない証拠なのです。

こう言うと、常に髪形を気にして鏡を見たり、「私はこんなにすごいの」と自慢をしたりしてくる、自分大好き人間、いわゆる「自己愛が高すぎる人」はどうしても受け付けないという方も出てくると思います。

でも自己愛が高い人というのは、「自分はすごい、素晴らしい」と思い込むこと、そして人に「すごいね」と言ってもらうことで、やっと心を安定させている状態。

ですから、本当は自分を認めていない、自分を大切にはできていないのです。

いまの自分で十分素晴らしい、大切な存在なのだということに気が付いて、何かを得ることで価値を見出すのではなく、ありのままの自分を認めてあげてください。

まずは自分を認めて、好きになってあげることで、他人の承認も必要がなくなります。「私らしさ」にこだわりすぎて、大切なパートナーとの関係を壊してしまうこともなくなります。

それが、本当に自分を大切にするということです。

文／平光源

頑張れないんじゃなくて、頑張りすぎただけ

平 光源

2026/4/9

1,650円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4763142993

――家族のため、同僚のため、友人のため。

誰かのために走りつづけてきた、優しい人へ。



朝目が覚めても、鉛のように体が重くて動けないとき。

「まだ大丈夫、やれる」と、自分を騙しながら笑っているとき。

普段なら流せるはずの小さなことで、涙があふれて、止まらなくなってしまったとき。



それは、あなたが弱いからではありません。

あなたは頑張れないんじゃなくて、頑張りすぎただけ。



精神科医で、ベストセラー『半うつ 憂鬱以上、うつ未満』の著者が贈る

頑張り屋さんの肩の荷をそっとおろす言葉。



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外来の患者さんから、よくこんなことを言われます。

「もう頑張れません。こんな自分が情けないです」



そう言ってうつむく方を見るたびに、私はこう伝えたくなります。



「それは、素晴らしいことなんですよ」 （本文より）

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※本書は2021年に小社より刊行された 『あなたが死にたいのは、死ぬほど頑張って生きているから』 を改題、加筆・再編集したものです。



【目次より】

●「立ち止まっちゃいけない」を「立ち止まれた」に

●人間だけが１年中、頑張っている

●心臓だってサボってる

●親の願いとあなたの幸せが同じとは限らない

●「自己肯定感」と「自分を好きになる」は違う

●「死にたい」のは死ぬほど頑張って生きている証拠

●人との違いが、あなたを特別にする

●誰もがあなたを嫌いになる自由がある

●人を嫌いになる前にできること

●落ち込んでいる人と同じジェットコースターには乗らない

●人生は、途中まで苦労するようにできている

●迷惑は「なくすもの」ではなく「許しあうもの」

●生きている人ができることは「生きること」

など