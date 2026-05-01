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「茂木君も座りなよ」茂木健一郎が再会した養老孟司との幸せな時間と、“医者嫌い”な恩師の健康事情

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「養老孟司先生と久しぶりにおめにかかったら、「お元気」で、若返っていてうれしかった。」と題した動画を公開した。動画では、脳科学者の茂木健一郎が、解剖学者の養老孟司と再会した際のエピソードや、養老が語った「人工知能」に対する独自のスタンスについて明かしている。



高校での講演を終え、恵比寿にある東京都写真美術館へと足を運んだ茂木。そこで、スペインのメディアから取材を受けている養老に遭遇したという。大ベストセラー『バカの壁』がスペイン語に翻訳されて、そのための取材だったと背景を説明した。



取材部屋に入った茂木は、養老先生の姿を見るなり驚きいたと言う。「開けた瞬間に養老先生が元気なのが分かったんですよ」と嬉しそうに語り、建築家の伊東豊雄を彷彿とさせる若々しいメガネフレームに変えていたことに触れ、「若返ってるな」と顔をほころばせた。養老先生から「茂木君も座りなよ」と気さくに声をかけられ、養老先生が卵サンドを食べながらコーヒーを飲むのを近くから見る幸せな時間を過ごしたと振り返っている。



さらに、5月4日に同美術館で行われる『虫展』の関連イベントで講演予定の茂木は、自然界が作り出す精緻な造形美について言及。話題が昨今注目の「人工知能（AI）」に及んだ際、養老が「60億人ももう知能があるのに、何でまたわざわざ人工の知能を作るんだよ」と語っていたことを明かし、テクノロジーに対する養老ならではの哲学的な視点を提示した。



動画の終盤では、“医者嫌い”で知られる養老が東大病院の医師たちによるメディカルチェックをしっかり受け、健康であることが判明したというエピソードも披露。「当分大丈夫だな」と安堵する茂木の表情からは、長年にわたる養老への深い絆とリスペクトが滲み出ている。温かい交流と、知的好奇心に満ちた穏やかな時間が垣間見える動画となっている。