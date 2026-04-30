「うまくやってくれればいい」と夫が不倫を公認したら？ 罪悪感と後悔に苛まれる「オープンマリッジ」の現実【書評】
【漫画】本編を読む
少し前に、「オープンマリッジ」という言葉がネット上で話題になった。これは夫婦間で合意の上で、配偶者以外の人と恋愛関係を持つことだ。『夫の公認なら不倫してもいいですか？』（グラハム子/KADOKAWA）は、そんなオープンマリッジと似たような状況を入り口に、人間の弱さや罪悪感を描き出したコミックエッセイだ。一見すると刺激的なテーマだが、読み進めるほどに、夫婦関係の歪みや心の空白が浮き彫りになっていく。
この作品の興味深いところは「公認」という自由に見える状況が、決して解放感のあるものではない点だ。むしろ、主人公は不倫の罪悪感と後悔に追い詰められていく。心のスキマを埋めてくれるはずの婚外恋愛という関係が、自身を縛る鎖のようになる過程が描かれている。
さらに、物語の背景には、かなの人生の選択の問題もある。彼女は結婚を機に夫の希望で正社員の仕事を辞め、パートとして家庭を支えてきた。周囲からは「羨ましい」と言われながらも、どこか満たされない気持ちを抱えていた。さらに義母の世話など、さまざまな状況が積み重なった結果、彼女は道ならぬ恋へと足を踏み入れてしまうのだ。
本作が描くのは、単純に不倫の是非ではなく、「夫婦とは何か」「自由とは何か」という問いだ。たとえ夫が許したとしても、裏切りは消えない。むしろその曖昧な関係が、かなをより苦しめていく。もし配偶者が「不倫してもいい」と言ったとしたら、それは本当に自由なのか。それとも夫婦関係の崩壊の始まりなのか。不穏な問いを突きつける、心理ドラマである。
文＝七井レコア