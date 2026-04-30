旅立つ前に寄りたい、十勝の本物の味！ ジャージーブラウンソフト 新千歳空港店 リニューアルオープン

記事ポイント 新千歳空港に「JERSEY BROWN SOFT」が2026年5月1日(金)9時リニューアルオープンブルー×ゴールドの新空間で、十勝産ジャージー生乳100%のソフトクリームを提供新メニュー・キュートな新パッケージなど、進化したラインナップが勢揃い 新千歳空港に「JERSEY BROWN SOFT」が2026年5月1日(金)9時リニューアルオープンブルー×ゴールドの新空間で、十勝産ジャージー生乳100%のソフトクリームを提供新メニュー・キュートな新パッケージなど、進化したラインナップが勢揃い

新千歳空港に、ブルーとゴールドに輝く洗練されたソフトクリーム専門店が誕生。

ルーキーファームが運営する「ジャージーブラウン 新千歳空港店」が、2026年5月1日(金)9時に『JERSEY BROWN SOFT（ジャージーブラウンソフト）』としてリニューアルオープンします。

十勝産ジャージー生乳100%にこだわった”本物のソフトクリーム”が、新しい空間・新しいラインナップでお目見え。

ジャージーブラウンソフト「新千歳空港店」リニューアルオープン





リニューアルオープン：2026年5月1日(金) 9:00場所：北海道千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル 連絡施設3F営業時間：9:00〜20:00（年中無休）TEL：0123-46-2236

新千歳空港への出店から約15年の節目に、ソフトクリーム専門店として新たなスタートを切ります。

「自然のおいしさ、ぎゅぎゅっと。」をコンセプトに、契約牧場からの集乳・自社工場での製造・店舗提供まで一貫して手がける本格派。

新千歳空港内の「ソフト・アイスクリーム総選挙」でも3年連続受賞（2023年ブロンズ、2024・2025年シルバー）を誇ります。





新店舗ロゴ





北海道の青空と純白のミルクをイメージしたブルーとホワイトに、「ゴールデンミルク」と称されるジャージーミルクを表す上品なゴールドのアクセントが映えるモダンデザイン。

大型デジタルサイネージには十勝の雄大な景色が映し出され、空港内にいながら十勝の世界観に包まれます。

ジャージーソフトクリーム ミルク





価格：490円（税込）

一番人気の定番メニュー。

口に入れた瞬間に広がる、ジャージー生乳ならではのしっかりとした濃厚さが特徴です。

食べ終わったあとにはさっぱりとしたフレッシュな後味が残り、余計な素材を使わない潔い仕上がり。

濃厚苺みるく





価格：800円（税込）

リニューアルに合わせてビジュアルを刷新した新メニュー。

ジャージーソフトクリームとジャージー牛乳をベースに、甘酸っぱい苺を組み合わせた鮮やかな一杯です。

濃厚ミルクと苺の絶妙なバランスが、見た目も味わいも引き立て合う逸品。

JBスペシャルサンデー





価格：800円（税込）

北海道の食品コンクールを受賞した十勝ジャージーカッサータをたっぷり使った、贅沢なサンデー。

なめらかなソフトクリームとカッサータのリッチな風味が層を重ね、食べ応えのある一品です。

うしのつの あんこ





価格：780円（税込）種類：新千歳空港限定

自社製コロネパンに十勝産小豆のあんこをたっぷり詰め込み、ソフトクリームをトッピングした新千歳空港限定スイーツ。

リニューアルに合わせ、牛の顔と角を模したキュートな青い専用スリーブが新登場。

見た目のかわいさは、旅の写真映えも間違いなしです。





リニューアルオープン期間の5月1日(金)〜10日(日)は、来店客に数量限定でオリジナルデザインのお菓子をプレゼント予定。

なくなり次第終了なので、早めの訪問がおすすめです。

新千歳空港を利用する際はぜひ立ち寄りたいスポット。

十勝の”本物の味”が詰まったソフトクリーム専門店の紹介でした。

よくある質問

Q. JERSEY BROWN SOFTは新千歳空港のどこにありますか？

A. 新千歳空港ターミナルビル 連絡施設3Fにあります。

営業時間は9:00〜20:00で、年中無休です。

Q. ソフトクリームに使われている生乳はどこ産ですか？

A. 北海道十勝産のジャージー生乳を100%使用。

契約牧場からの集乳・自社工場での製造・店舗での提供まで、すべて自社で一貫して手がけています。

Q. リニューアルオープン期間中の特典はありますか？

A. 5月1日(金)〜10日(日)の期間中、来店客に数量限定でオリジナルデザインのお菓子をプレゼント予定です。

なくなり次第終了となります。

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