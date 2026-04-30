【2026年5月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
楽勝ルートへ
・全体運
裏読みセンスが光ります。人の心理を読み、正攻法を避けることで、効率よく動けそう。超早起きとか、午後遅めのスタート、または、夜間の移動など、みんなが「やったら効果があるかもしれないけれど、大変そう、面倒くさそう」「時間が足らないかも？」をあえて狙っていくのです。ただし、同行者がいる場合は、「こうしようと思っているけれど、どう思う？」と相談を省かないで。いくらあなたに理があっても、常識外のやり方を強行すると、ブーイングが起こります。
でも、意見を聞く段階を持つと、相手からもっとよい改良案が出たりして、素晴らしい着地と成果に至れそう。とびきりのアイデア、ひらめきに磨きをかけて、素晴らしい5月を実現させて。
・社交運
ファミリー主義でいきましょう。もっとも、いわゆる血縁、身内とのつながりではありません。身近な人、あなたを支えてくれて、いつも近くにいる人を疑似家族として意識していくのです。大好きな人、ずっと一緒にいたい人に「家族のように思っている」と伝えてみて。あなたの気持ちはダイレクトに伝わって、より親密で、かけがえのないつながりが生まれるはず。ゴールデンウイークは、原点回帰が裏テーマ。昔住んでいた街など、思い出に触れてみて。
・恋愛運
恋は、赦しを求めています。過去にあったあれこれを水に流して、リセットをかけましょう。もし、どうしても許せないと感じるなら、愛が変質しているのかも？ 自分の気持ちを見直す必要がありそう。狙い目は年下の人。
ラッキーポイント……ホワイト、ドッド柄、カゴバッグ、水族館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）ハズしテクで
楽勝ルートへ
・全体運
裏読みセンスが光ります。人の心理を読み、正攻法を避けることで、効率よく動けそう。超早起きとか、午後遅めのスタート、または、夜間の移動など、みんなが「やったら効果があるかもしれないけれど、大変そう、面倒くさそう」「時間が足らないかも？」をあえて狙っていくのです。ただし、同行者がいる場合は、「こうしようと思っているけれど、どう思う？」と相談を省かないで。いくらあなたに理があっても、常識外のやり方を強行すると、ブーイングが起こります。
・社交運
ファミリー主義でいきましょう。もっとも、いわゆる血縁、身内とのつながりではありません。身近な人、あなたを支えてくれて、いつも近くにいる人を疑似家族として意識していくのです。大好きな人、ずっと一緒にいたい人に「家族のように思っている」と伝えてみて。あなたの気持ちはダイレクトに伝わって、より親密で、かけがえのないつながりが生まれるはず。ゴールデンウイークは、原点回帰が裏テーマ。昔住んでいた街など、思い出に触れてみて。
・恋愛運
恋は、赦しを求めています。過去にあったあれこれを水に流して、リセットをかけましょう。もし、どうしても許せないと感じるなら、愛が変質しているのかも？ 自分の気持ちを見直す必要がありそう。狙い目は年下の人。
ラッキーポイント……ホワイト、ドッド柄、カゴバッグ、水族館
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)