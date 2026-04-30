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FPSも日常使いもこれ1台で完結！ケースがトランスミッターになるTWSこそが正解

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【レビュー】JBL Tour Pro 3｜1台でFPS環境が完成するTWS」と題した動画を公開した。動画では、FPS歴10年以上のゲーマー兼ブロガーである鍋ログが、JBLの完全ワイヤレスイヤホン「Tour Pro 3」をレビューし、FPSゲームにおける実用性や日常使いでの魅力を解説している。



FPSにおいて「ワイヤレスイヤホンは便利だけど、音ズレが気になる」という悩みを持つゲーマーは多い。鍋ログは「Tour Pro 3」の最大の特徴として、充電ケース自体がUSB接続のオーディオトランスミッターとして機能する点を挙げる。PCとケースを接続するだけで「安定かつ無遅延のワイヤレス接続が可能」になり、実際に『VALORANT』をプレイした際も「銃声とマズルフラッシュのズレを感じない」と高く評価した。



また、FPSで重要となる足音の分離性能や定位感についても言及し、「個別に分離して聞き取れた」「立体感のある定位」と絶賛している。さらに、一般的なカナル型と比べて浅めの装着感による疲れにくさや、強力なノイズキャンセリング機能を備え、ゲームだけでなく音楽視聴や動画鑑賞など「普段遣いにも使える」と語る。一方で、気になった点として、自動最適化機能の「スマートオーディオ＆ビデオ」がデフォルトでオンになっており、FPS用途ではオフを推奨していることや、価格がやや高めであることにも触れた。



鍋ログは、機能や音質のバランスを考慮すると「1台で幅広く使えるオールインワンなガジェットとしては納得感のある価格」と総括。FPSゲーマーにとって魅力的な性能を持ちながら、日常用途でもストレスなく使える万能型のイヤホンとして、その価値を高く評価している。