【明日発売】ユニクロ「UT」に“モンチッチ”コレクション登場！

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　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」と“モンチッチ”のコラボコレクションが、5月1日（金）から、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売される。

【写真】目が青くてオシャレ！　昔のモンチッチのデザインもステキ

■親子でおそろいコーデも！

　今回登場するのは、1974年の誕生以来、世界中で愛されているぬいぐるみのモンチッチをデザインしたTシャツコレクション。

　ラインナップは、ウィメンズ4種、キッズ4種から成る計8種。例えば、歴代のモンチッチが集結したTシャツのカラーは、ウィメンズが白、キッズがピンクで展開され、親子でおそろいコーデも楽しめる。

　また、青い目が特徴的な昔のモンチッチをあしらった1枚や、人気のベビチッチの写真を使用したアイテムなど、モンチッチの魅力が詰まった商品が多数。

　さらに、同日からは「モンチッチUT」を含む対象商品を税込1980円以上購入すると、店舗では先着、オンラインストアでは抽選で「UTオリジナル モンチッチステッカー」を1枚プレゼントするノベルティ企画も実施予定。

　そのほか、「UTモンチッチマスコット」が抽選で当たるSNSキャンペーンや、フォトフレームのダウンロード企画なども展開中だ。