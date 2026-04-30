【明日発売】ユニクロ「UT」に“モンチッチ”コレクション登場！ 5．1から全8種がラインナップ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」と“モンチッチ”のコラボコレクションが、5月1日（金）から、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売される。
【写真】目が青くてオシャレ！ 昔のモンチッチのデザインもステキ
■親子でおそろいコーデも！
今回登場するのは、1974年の誕生以来、世界中で愛されているぬいぐるみのモンチッチをデザインしたTシャツコレクション。
ラインナップは、ウィメンズ4種、キッズ4種から成る計8種。例えば、歴代のモンチッチが集結したTシャツのカラーは、ウィメンズが白、キッズがピンクで展開され、親子でおそろいコーデも楽しめる。
また、青い目が特徴的な昔のモンチッチをあしらった1枚や、人気のベビチッチの写真を使用したアイテムなど、モンチッチの魅力が詰まった商品が多数。
さらに、同日からは「モンチッチUT」を含む対象商品を税込1980円以上購入すると、店舗では先着、オンラインストアでは抽選で「UTオリジナル モンチッチステッカー」を1枚プレゼントするノベルティ企画も実施予定。
そのほか、「UTモンチッチマスコット」が抽選で当たるSNSキャンペーンや、フォトフレームのダウンロード企画なども展開中だ。
【写真】目が青くてオシャレ！ 昔のモンチッチのデザインもステキ
■親子でおそろいコーデも！
今回登場するのは、1974年の誕生以来、世界中で愛されているぬいぐるみのモンチッチをデザインしたTシャツコレクション。
ラインナップは、ウィメンズ4種、キッズ4種から成る計8種。例えば、歴代のモンチッチが集結したTシャツのカラーは、ウィメンズが白、キッズがピンクで展開され、親子でおそろいコーデも楽しめる。
さらに、同日からは「モンチッチUT」を含む対象商品を税込1980円以上購入すると、店舗では先着、オンラインストアでは抽選で「UTオリジナル モンチッチステッカー」を1枚プレゼントするノベルティ企画も実施予定。
そのほか、「UTモンチッチマスコット」が抽選で当たるSNSキャンペーンや、フォトフレームのダウンロード企画なども展開中だ。