金融庁は３０日、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））に連動する投資信託の３本をＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の「つみたて投資枠」の対象商品に追加した。

３本とも同日から購入が可能になり、個人投資家にとってはつみたて投資枠を使った長期の資産形成の選択肢が広がる。

同日、同庁のサイト「つみたて投資枠対象商品」の中に、三菱ＵＦＪアセットマネジメント（ＡＭ）の「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（読売３３３）」、アセットマネジメントＯｎｅの「たわらノーロード 読売３３３」、ＳＢＩアセットマネジメントの「ＳＢＩ 読売３３３インデックス・ファンド」が掲載された。

ＮＩＳＡ口座を開設していれば、毎年１〜１２月の間に１２０万円を上限につみたて投資枠を使って購入できる。同じく読売３３３に連動する三菱ＵＦＪＡＭの投信２本については、つみたて投資枠入りに向けて対応を検討しているという。

つみたて投資枠は、資産運用の基本となる「長期・積み立て・分散」に適した投信として基準を満たしたものが対象となる。４月３０日時点で対象商品は約３５０本あり、そのうち国内の株式型公募投信は６２本となる。

読売３３３は、読売新聞社が２０２５年３月から公表を始めた。「等ウェート」型の算出方法を採用しており、金融庁が今年４月１日、「ＪＰＸプライム１５０指数」とともに、つみたて投資枠の対象株価指数に追加指定した。