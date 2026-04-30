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キャンピングカーの安全対策は「AIカメラ」こそ至高！悪天候でも死角を見逃さない驚異の視認性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

今回Motorzチャンネルのシリーズ動画「わんこと全国旅」では、アウトドアコーディネーターの森風美氏とカメラマンのショーン氏が、キャンピングカーの死角を解消する後付けのAIカメラシステムを実車に導入し、その性能を検証している。



動画の前半、一行は兵庫県姫路市にある自動車用安全装置メーカー「株式会社サブロク」を訪問。キャンピングカーのような大型車特有の死角を補うため、側面の映像をAIが認識してドライバーに知らせる最新のシステムを取り付ける。運転席と助手席のダッシュボード上に設置されたモニターには、左右のカメラが捉えた映像が映し出される。



昼間のテストでは、サイドミラーでは完全に死角となる位置にいる子供や自転車が、モニター上でくっきりと確認できる様子を実演。さらに夜間や雨天時の検証では、肉眼や水滴のついたミラーでは視認が困難な暗闇でも、カメラの映像が「何よりも映像が綺麗すぎる」と驚くほどクリアに周囲を映し出すことが証明された。ウインカーと連動して画角が広がる機能や、タッチパネルでの直感的な操作性も高く評価されている。



後半では、ペットと全店舗入店可能な大阪府岸和田市の複合施設「WHATAWON（ワタワン）」での車中泊や、大阪キャンピングカーショーの模様も収録。3日間にわたる長距離移動を終えた森氏は、合流や夜間走行時の安心感が絶大だったと振り返り、大型車における安全装備の重要性を強調して動画を締めくくった。