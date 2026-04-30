30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比11.1％増の4256億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.9％増の3224億円だった。



個別ではｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> 、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、グローバルＸ 超短期米国債 ＥＴＦ <133A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <2634> など43銘柄が新高値。ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超（為替ヘッジあり） <183A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> など23銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が7.49％高、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が7.31％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.65％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> が3.27％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> が3.08％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> は6.43％安、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> は5.66％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.50％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> は4.58％安、ＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> は3.83％安と大幅に下落した。



日経平均株価が632円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2141億5600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2352億1200万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が308億8300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が260億9200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が136億5500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が111億1800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が77億8500万円の売買代金となった。



株探ニュース