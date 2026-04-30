｢東京ばな奈ワールド」と「ちいかわ」がコラボレーションした「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ」の単品販売スタート！

キラキラした瞳の「ちいかわ」たちの、コラボ限定のオリジナルイラストを使用したデザインです☆

東京ばな奈ワールド「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ」

価格：1,350円（税込）

発売日：2026年5月7日(木)

販売店舗：

常設店舗：東京ばな奈s、銀のぶどう ‐SWEETS GATE TOKYO‐（JR東京駅 八重洲中央口改札内）1階、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前催事店舗：2026年5月7日(木)〜5月17日(日)：JR東京駅 グランスタ東京 改札内1階 北通路エリア POP UP GRANSTA GREEN※催事期間は2026年4月27日(月)〜5月17日(日)2026年5月18日(月)〜5月31日(日)：東京ソラマチ イーストヤード1F10番地「空の小町」

※ ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります

※ 販売店は予告なく変更する場合があります

※ 人気商品のため早期完売の可能性があります

※ 紙袋は品物1点購入につき1枚付きます

イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」がコラボレーション！

コラボ史上、初めてのトートバッグ『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ』が登場します。

「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストを使用したトートバッグが、ついに単品販売。

表も裏も、キラキラした瞳の「ちいかわ」たちと目が合う大満足のデザインです☆

側面には「東京ばな奈」のかぶりものからひょっこり顔をだす「ちいかわ」たち。

反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢揃いしています！

360度、どこから見ても楽しめるバッグとなっています。

内側には「ちいかわ」たちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。

小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きです。

「ちいかわ」×「東京ばな奈」のスイーツもすっぽり入る、使いやすいサイズもポイント！

さりげなく付いたタグも可愛い、細部までこだわり抜いたトートバッグ。

「ちいかわ」たちと、色々なところへおでかけしたくなること間違いなしです☆

キラキラおめめの「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」と、「東京ばな奈」のかわいすぎるコラボレーション！

「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ」は、2026年5月7日(木)より、東京ばな奈s、銀のぶどう ‐SWEETS GATE TOKYO‐（JR東京駅 八重洲中央口改札内）1階、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前と催事店舗にて販売開始です。

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