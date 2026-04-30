劇場版『魔法科高校の劣等生』全国18ヶ所のSA＆PAとコラボ ノベルティ配布や特別ナレーションを展開
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（5月8日公開）が、5月11日〜6月8日の期間に全国18ヶ所のサービスエリア・パーキングエリアとコラボレーションすることが発表された。
【画像】かわいいミニキャラの司波達也！配布されるポストカード
NEXCO東日本、NEXCO中日本が管轄する全国18の休憩施設で、コラボ期間中に4つのコラボキャンペーンが実施される。
■キャンペーン内容
▼コラボポストカードをプレゼント
SAPA内の店舗で対象の「最強」メニューまたは「最強」商品を注文するとオリジナルポストカードがプレゼントされる。
※メニュー提供営業時間は各サービスエリアのHPで確認を。
【対象「最強」メニュー・商品】
輪厚PA（上り線）：醤油ラーメン・赤辛ラーメン（フードコート）
輪厚PA（下り線）：冷たい大盛そば・うどん（フードコート）
長者町原SA（上り線）：三陸えびせんべい14枚入り27枚入り （ショップ）
長者町原SA（下り線）： 仙台牛デミグラスハンバーグ（レストラン）
菅生PA（上り線）： 厚切り牛タン「三分三厘」（ショップ）
菅生PA（下り線）：メロンソーダフロート（カフェ）
鶴巣PA（上り線）： 牛タンカレーパン（別棟売店）
鶴巣PA（下り線）： 牛たん串（別棟売店）
談合坂SA（上り線）：たっぷり野菜と海老のバリバリあんかけ焼きそば（福龍飯店）
EXPASA談合坂（下り線）：談合坂ほうとう（麺工房）
石川PA（上り線）：八王子チャーシュー麺（麺処 山百合）
石川PA（下り線）： ロースカツカレー（KITCHEN HACHIOJI）
EXPASA海老名（上り線）： 3種のチーズのキューバサンド（FRENCH TOAST LONCAFE）
EXPASA海老名（下り線）：神奈川県産豚のかつ丼カレー（黄金色の豚EXPRESS）
尼御前SA（上り線）： チキン南蛮定食（美岬亭）
尼御前SA（下り線）： 能登豚の豚しょうが焼き定食（フードコート）
NEOPASA浜松（上り線）： うな玉とじ丼（鰻処かぐら）
NEOPASA浜松（下り線）： 静岡県産 まぐろの漬け丼（静岡海鮮定食 遠州濱乃屋)
【配布物】
・オリジナルコラボポストカード｜司波達也Ver.
コラボ対象エリアの《上り線》で配布
・オリジナルコラボポストカード｜司波深雪Ver.
コラボ対象エリアの《下り線》で配布
▼オリジナルスタンディパネル・のぼりの展示
各SA/PAの上り線に達也、下り線に深雪のオリジナルスタンディ・のぼりが掲出。
▼コラボスタンプラリー開催
NEXCO東日本、NEXCO中日本でそれぞれスペシャルコラボスタンプラリーを実施。コラボ対象SA/PAにはそれぞれコラボレーションハイウェイスタンプが設置される。
▼司波達也による店内ナレーション
各SA/PAにて司波達也（CV.中村悠一）による特別ナレーションを放送。内容はエリアごとに変わる。※上下線のナレーションは共通。
■コラボ対象エリア
【NEXCO東日本】
E5 道央自動車道 輪厚PA（上下線）
E4 東北自動車道 長者原SA（上下線）、菅生PA（上下線）、
鶴巣PA（上下線）
【NEXCO中日本】
E1 東名高速道路 EXPASA海老名（上下線）
E1A 新東名高速道路 NEOPASA浜松（上下線）
E8 北陸自動車道 尼御前SA（上下線）
E20 中央自動車道 石川PA（上下線）、談合坂SA（上り線）、EXPASA談合坂（下り線）
【画像】かわいいミニキャラの司波達也！配布されるポストカード
NEXCO東日本、NEXCO中日本が管轄する全国18の休憩施設で、コラボ期間中に4つのコラボキャンペーンが実施される。
■キャンペーン内容
▼コラボポストカードをプレゼント
SAPA内の店舗で対象の「最強」メニューまたは「最強」商品を注文するとオリジナルポストカードがプレゼントされる。
※メニュー提供営業時間は各サービスエリアのHPで確認を。
輪厚PA（上り線）：醤油ラーメン・赤辛ラーメン（フードコート）
輪厚PA（下り線）：冷たい大盛そば・うどん（フードコート）
長者町原SA（上り線）：三陸えびせんべい14枚入り27枚入り （ショップ）
長者町原SA（下り線）： 仙台牛デミグラスハンバーグ（レストラン）
菅生PA（上り線）： 厚切り牛タン「三分三厘」（ショップ）
菅生PA（下り線）：メロンソーダフロート（カフェ）
鶴巣PA（上り線）： 牛タンカレーパン（別棟売店）
鶴巣PA（下り線）： 牛たん串（別棟売店）
談合坂SA（上り線）：たっぷり野菜と海老のバリバリあんかけ焼きそば（福龍飯店）
EXPASA談合坂（下り線）：談合坂ほうとう（麺工房）
石川PA（上り線）：八王子チャーシュー麺（麺処 山百合）
石川PA（下り線）： ロースカツカレー（KITCHEN HACHIOJI）
EXPASA海老名（上り線）： 3種のチーズのキューバサンド（FRENCH TOAST LONCAFE）
EXPASA海老名（下り線）：神奈川県産豚のかつ丼カレー（黄金色の豚EXPRESS）
尼御前SA（上り線）： チキン南蛮定食（美岬亭）
尼御前SA（下り線）： 能登豚の豚しょうが焼き定食（フードコート）
NEOPASA浜松（上り線）： うな玉とじ丼（鰻処かぐら）
NEOPASA浜松（下り線）： 静岡県産 まぐろの漬け丼（静岡海鮮定食 遠州濱乃屋)
【配布物】
・オリジナルコラボポストカード｜司波達也Ver.
コラボ対象エリアの《上り線》で配布
・オリジナルコラボポストカード｜司波深雪Ver.
コラボ対象エリアの《下り線》で配布
▼オリジナルスタンディパネル・のぼりの展示
各SA/PAの上り線に達也、下り線に深雪のオリジナルスタンディ・のぼりが掲出。
▼コラボスタンプラリー開催
NEXCO東日本、NEXCO中日本でそれぞれスペシャルコラボスタンプラリーを実施。コラボ対象SA/PAにはそれぞれコラボレーションハイウェイスタンプが設置される。
▼司波達也による店内ナレーション
各SA/PAにて司波達也（CV.中村悠一）による特別ナレーションを放送。内容はエリアごとに変わる。※上下線のナレーションは共通。
■コラボ対象エリア
【NEXCO東日本】
E5 道央自動車道 輪厚PA（上下線）
E4 東北自動車道 長者原SA（上下線）、菅生PA（上下線）、
鶴巣PA（上下線）
【NEXCO中日本】
E1 東名高速道路 EXPASA海老名（上下線）
E1A 新東名高速道路 NEOPASA浜松（上下線）
E8 北陸自動車道 尼御前SA（上下線）
E20 中央自動車道 石川PA（上下線）、談合坂SA（上り線）、EXPASA談合坂（下り線）
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