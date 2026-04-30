ムーミンバレーパークのゴールデンウィークは、楽しいイベントが盛りだくさん！

緑豊かなパーク内では「ムーミン谷とアンブレラ」をはじめ、湖上花火大会やイベント限定メニューが展開されます。

さらに、西武鉄道飯能駅もイベントと連動し、東飯能駅からの無料シャトルバスでアクセスも快適です☆

ムーミンバレーパーク「ゴールデンウィークイベント」まとめ

ゴールデンウィーク期間中、家族や大切な人と一日中楽しめる、特別な体験が用意される「ムーミンバレーパーク」

毎年大好評の「ムーミン谷とアンブレラ」イベントをはじめ、毎日開催される湖上花火大会やイベント限定メニューなどが展開されます。

豊かな緑に包まれたパーク内では、頭上に揺れる色とりどりの傘が織りなす景色に加え、夜間は幻想的なライトアップを実施。

期間中は「ムーミン谷の湖上花火大会」を毎晩開催し、春の夜空を華やかに演出されます。

また、西武鉄道飯能駅では「ムーミン谷とアンブレラ」イベントと連動し、「ムーミン」のオブジェの上空をアンブレラが彩ります。

さらに、東飯能駅では「ムーミンママ」のオブジェがお出迎え！

無料シャトルバスも運行しているから、アクセスも快適です。

イベント盛りだくさんな、ムーミンバレーパークの「ゴールデンウィーク」イベントを紹介します☆

圧巻の色彩が広がる「ムーミン谷とアンブレラ」

小説『ムーミン谷の彗星』をデザインテーマにした傘の道が、パークエントランスからムーミン谷エリアへと続く道を鮮やかに彩ります。

光が透過して地面に映り込むカラフルな影は、毎年多くのゲストを魅了する、この時期ならではのフォトスポットです！

物語『ムーミン谷の彗星』の世界へ没入！ムーミンバレーパーク「ムーミン谷とアンブレラ2026」 物語『ムーミン谷の彗星』の世界へ没入！ムーミンバレーパーク「ムーミン谷とアンブレラ2026」 続きを見る

幻想的な夜の演出「アンブレラと四季の道のライトアップ」

日中の明るい雰囲気とは一転、日没後はアンブレラエリアや「四季の道」を幻想的にライトアップ。

柔らかな光に照らされたアンブレラと、自然の木々が調和する夜のパークは、ゆったりと散策を楽しみたい方に最適です☆

GW期間中は毎日開催！「ムーミン谷の湖上花火大会」

開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月10日（日）

開始予定時間：19:00〜 ※約5分間

湖面に映える大迫力の花火が、GWの夜を彩る湖上花火大会。

2026年は小説『ムーミン谷の彗星』をテーマに、アンブレラスカイと連動した色の変化やカラフルな演出が楽しめます。

音楽に合わせた華やかな打ち上げは、パーク内どこからでも鑑賞でき、一日の締めくくりにぴったりです！

花火に合わせて毎日販売！おトクな「ナイトパス」

販売価格：当日 2,500円、前売 2,300円 ※こども(4歳〜高校生)のナイトパスの販売はありません

花火開催日に利用可能な、16時から入園できるナイトパスが登場。

当日1デーパス（4,300円）よりおトクな2,300円（前売）で、夜のパークが満喫できます☆

ゴールデンウイーク期間限定メニューも！初夏を感じる「イベント限定フード」

価格・販売店舗：

・チャバタサンド てりやきチキン&たまご 単品780円（税込）／ドリンクセット980円（税込）テイクアウトフード

・焼きカレーパン 900円（税込）ライブラリー カフェ

・バジルチーズパン 800円（税込）ライブラリー カフェ

※販売数に達すると販売を終了する場合があります

ゴールデンウイーク期間には、限定メニューも登場。

ピクニック気分で楽しめるテイクアウトフードや、レストランやカフェでゆったり味わえるお食事など、楽しみ方は無限大です。

焦がしバター食パン専門店「BROWN BUTTER」のパンは、「焦がしバター」と「濃厚ミルク」を贅沢に使用した生地が特徴。

ゴールデンウイーク期間は、ランチにぴったりなドリンクセットで販売されます！

西武池袋線「飯能駅」&「東飯能駅」でもアンブレラやムーミンママがお出迎え

飯能駅のアンブレラ装飾期間：2026年4月21日（火）〜9月上旬までを予定

※期間は予告なく変更する可能性があります

パークへの玄関口である飯能駅の構内には、期間限定でアンブレラの装飾が登場。

また、JR八高線と西武池袋線が乗り入れる東飯能駅では、2026年新登場となる「ムーミンママ」のオブジェが、ゲストを出迎えます！

駅に降り立った瞬間から、ムーミンバレーパークへと続く物語の世界観が楽しめる演出です☆

アクセスも充実！各方面から無料シャトルバス・無料直行バスを運行

東飯能駅・高麗川駅からは、無料のシャトルバスを毎日運行中。

そのほか、川越発の無料直行バスなど、ムーミンバレーパークへは多方面からのアクセスが充実しています。

東京駅発着！ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ直通高速路線バス 東京駅発着！ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ直通高速路線バス 続きを見る

メッツァ⇔OH!!! 無料シャトルバス

運行日：2026年4月29日（水・祝）、5月2日（土）、5月3日（日）、5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）

料金：無料

所要時間：約15分

シャトルバス乗降場所：メッツァ入口付近

発酵・健康・食の魔法をテーマにした周辺施設「OH!!!（オー）」とムーミンバレーパークを結ぶ、無料シャトルバスを期間限定で運行。

飯能の自然と食をあわせて楽しめる、便利なシャトルバスです！

「さいたま市民の日」特別割引キャンペーンの実施

割引期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）

販売期間：2026年4月1日（水）〜5月30日（土）

販売価格：おとな 3,700円（税込）、こども（4歳以上高校生以下） 900円（税込）※ムーミンバレーパークチケットブースでの当日券の販売はありません

対象者：さいたま市民の方 ※さいたま市在住を証明できるもの（身分証明書等）の提示を求められる場合があります

さいたま市民への感謝を込めて、2026年5月1日〜5月31日まで、期間限定で入園チケット割引キャンペーンを実施。

家族揃って、ムーミンバレーパークをお得に楽しめます☆

ハイパーミュージアム飯能：増田セバスチャン展「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN (HELL)-」を開催中

開催期間：2026年3月14日（土）〜8月30日（日）

ムーミンバレーパークと隣接するメッツァビレッジにあるハイパーミュージアム飯能では、開館1周年展として「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN (HELL)-」（カワイイトピア ゴー トゥ ヘヴン(ヘル)）を開催中。

日本のポップカルチャー「KAWAII」の第一人者であり、世界中にファンを持つアーティスト・増田セバスチャンによる展覧会です！

宮沢湖に浮かぶピンク色の聖地「KAWAII-CORE ISLAND」や、巨大なタワーが目を引く会場。

そこでは、自身の原体験を辿る「7つのKAWAII地獄巡り」をはじめ、葛藤の先にある「KAWAII」の核心に迫る没入体験が楽しめます☆

さらに、2026年4月29日は「KAWAII ゴールデンウィーク」と題して、展覧会の入場料が無料に！

2026年5月2日・5月3日は特別ワークショップや、コスチュームキャラクターとのグリーティングを開催します。

ムーミンバレーパークとあわせて堪能できる、唯一無二のポップカルチャーの世界です☆

さいたま市「コクーンシティ」でキャラバン＆ポップアップストアを開催

開催期間： 2026年4月17日（金）〜5月6日（水・祝）

JRさいたま新都心駅前の「コクーンシティ」にて、パークの魅力を凝縮した「ムーミンバレーパーク・キャラバン」を期間限定で開催。

参加無料のキャラバンには、展示やショーなど親子で楽しめるコンテンツが満載です。

コクーン2 3Fの「コクーンホール」では、物語の世界観を再現した特別企画展示に加え、人気演目「勇気を知った少女」の映像を特別上映。

また、館内各所を巡る「デジタルスタンプラリー」では、スタンプを集めるとオリジナルステッカーがもらえます☆

ほかにも、自分だけの作品が作れる「ぬりえワークショップ」など、親子で楽しめる体験型コンテンツを多数用意。

さらに、2026年5月2日には「ムーミン」たちがやってくる「キャラクターショー＆グリーティング」を開催。

館内にフォトスポットが登場するほか、日没後の「コクーンひろば」では、幻想的な光の演出が夜の街を彩ります！

参加無料でムーミンバレーパークの世界観を存分に味わえる、この期間だけの特別なイベントです☆

2026年5月2日より「POP-UP STORE」がオープン！

期間：2026年5月2日（土）〜5月6日（水・祝）

開催場所： コクーン2 3F にぎわいスポット（ユニクロ前）

2026年5月2日〜5月6日までのGW後半には、待望のポップアップストアが登場。

普段はパーク内でしか手に入らない限定グッズが、コクーンシティで購入できます！

新緑と色鮮やかな花々にアンブレラスカイが織りなす絶景と、期間中毎日開催の「湖上花火＆ライトアップ」で満喫する、ムーミンバレーパークのゴールデンウィーク。

2026年のGW期間中、順次展開されるムーミンバレーパーク「ゴールデンウィークイベント」まとめでした！

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