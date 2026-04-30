サントリーは“果物がおいしいチューハイ”「−196（イチキューロク）〈ダブルレモン〉（「−196〈レモン〉」から商品名を変更）」「同〈シャインマスカット〉」「同〈白桃〉」を5月上旬以降順次、全国でリニューアル発売（「同〈シャインマスカット〉」「同〈白桃〉」はパッケージリニューアルのみ）する。

「−196」は、2005年発売のロングセラーブランドで、同社独自の“−196℃製法”を使用している。なかでも、“果物がおいしいチューハイ”「−196」シリーズは、果物の弾けるようなみずみずしさとすっきりした味わい、爽やかなパッケージに好評を得ている。

今回は“果物がおいしいチューハイ”「−196」定番3種をリニューアルし、さらなるファン拡大を図る考え。

中味は、同社独自の“−196℃製法”による浸漬酒を使用し、同社ならではのブレンド技術によって、“果物の弾けるようなみずみずしさとすっきりした味わい”を楽しめる。〈ダブルレモン〉は、口に含んだ際に感じるレモンの味わいを強化するとともに、すっきりとした後味に仕上げた。

パッケージは、水色のグラデーションを背景に果実のイラストを中央に配することで、中味の特長が伝わるデザインを目指しました。

［小売価格］

350ml：159円

500ml：216円

（すべて税別）

［発売日］5月上旬以降順次

サントリー＝https://www.suntory.co.jp