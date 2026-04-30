E&Iクリエイション株式会社は、35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する小型軽量な交換レンズ「SG-image AF 35mm F2.2」を4月30日（木）に発売した。希望小売価格は税込3万8,000円。

質量約157gと軽量なAF対応の広角単焦点レンズ。ソニーE、ニコンZ、Lマウントを用意する。

レンズ構成は5群7枚。高屈折率レンズ4枚と非球面レンズ1枚を採用することで、諸収差を抑えつつコンパクトなサイズ感と描写性能の両立を図ったという。

AF駆動用にSTMを採用。静止画および動画撮影におけるスムーズな動作が可能としている。

日本国内販売モデルの限定特典として、海外市場では別売りとされている専用のレンズフードおよびレンズフードキャップが同梱される。

装着イメージ

装着イメージ

装着イメージ

レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ4枚、非球面レンズ1枚含む） 最短撮影距離：0.35m 絞り範囲：F2.2-16 絞り羽根枚数：9枚 フィルター径：52mm 外形寸法：約Φ69×37mm（ソニーE、L）、約Φ69×39mm（ニコンZ） 質量：約167g（ソニーE）、約173g（ニコンZ）、約157g（L）