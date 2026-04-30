大学の卒業証書偽造問題で世間を騒がせた田久保眞紀・前伊東市長が裁判でも「頑強な抵抗」を見せている。

【写真】東洋大学を卒業した記者が受け取った”ホンモノの卒業証明書”。他、パステルカラーのスーツで会見に臨む田久保前伊東市長など

昨年12月の出直し市長選で落選後、警察の捜査に対しても問題の"自作の東洋大学卒業証書"の提出を拒否。静岡地検は3月30日に地方自治法違反と有印私文書偽造・同行使の罪で在宅起訴した。

対する田久保氏の弁護団は裁判所に「公判前整理手続」を請求した。裁判員裁判において公判前に争点と証拠を絞り込む手続きで、検察への証拠開示請求などで初公判まで半年以上かかるケースもある。田久保氏側の狙いについて市議会関係者には「公判を長引かせ、その間に選挙に出馬するつもりではないか」との見方が流れているのだ。

政治評論家の有馬晴海氏は、「その可能性は十分ある」と指摘する。

「来春の統一地方選で静岡県議選があり、田久保氏なら出馬して潔白を訴えようと考えていても不思議ではない。県議選は中選挙区なので都市部でそれなりの票が集まれば当選の可能性はある。

起訴されて一審で負けても、控訴、上告していけば有罪が確定するまで公民権停止にならず選挙には出られる。ロッキード事件の田中角栄のように、選挙で勝って無罪を訴え続けるつもりかもしれない」

田久保氏の代理人に裁判の方針や、出馬の意向について問うたが、期日までに回答は得られなかった。

※週刊ポスト2026年5月8・15日号