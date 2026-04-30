バリバリに働いていた人が鬱になり、どのように社会復帰するかについて書かれた『弱さ考』という本があります。メディア編集長の佐藤友美（さとゆみ）さんは、この本を勧めたある友人から、ある日、想像もしていなかった告白を聞くことになりました。（文／佐藤友美 編集・写真／ダイヤモンド社・今野良介）

先日、久しぶりに友人と飲んだ。

乾杯をして近況を聞いたら、「実は、メンタルをやられていて、しばらく外にでていなかったんです」と言う。

めちゃくちゃびっくりした。

そういえば、1ヶ月に1回くらいは会っていたのに、今年に入ってからは一度も会っていなかったかも、と思い出す。まさかそんな事態になっていたとは気づきもしなかった。

彼は自分で事業を興している。SNSでの発信に多くのフォロワーがいる「しごデキ」ビジネスパーソンだ。

仕事大好き人間で、いつも精力的に新しい話題をインプットしているから、彼とのおしゃべりは楽しい。

その彼が、昨年、事業を拡大しようと考えて、新しいジャンルの仕事にトライしたそうだ。しかし、自分のキャパ以上に仕事を受け過ぎて、パンクしてしまったのだという。

ああ。仕事がデキる人、あるあるだと思う。

あれも、これもと頼まれてしまい、業務内容が拡大してしまう。

自分も期待に応えたいから、つい、頑張ってしまう。

そして、能力が高いから、無理やりにでもこなしてしまう。

また、喜ばれる。仕事が増える。頑張るの無限ループ。

彼もそうだったらしい。

ところが、その循環がある日、決壊したのだという。

「突然、仕事中にぶわーっと涙が出てきちゃって。あれ？ これはヤバイかもと思ったんです」

そこで、クライアントと交渉し、仕事を当初の約束の範囲まで戻してもらったそうだ。

仕事で引きこもってばかりだったので、なるべく、外に出るように心掛け、なんとか復調してきたと話してくれた。

「これはヤバイって、よく自分で気づけたね」

と、私が聞くと

「『弱さ考』のおかげなんです」

と言う。

『弱さ考』というのは、NewsPicksパブリッシングの編集長だった井上慎平さんが、鬱になって気づいたことを書いた本だ。その本に描かれていた、「井上さんが鬱になっていく様子」が、自分とそっくりだったのだという。

実は、彼には10年前に適応障害になって会社を辞めた過去がある。だから、次にメンタルを崩しそうになったときは、ちゃんと気づけるはずだと思っていた。

でも、実際は、「『弱さ考』を読んでいなかったら、過去の経験を生かせず、また頑張り続けてしまっていたかもしれない」と言う。井上さんの本を読んでいたからこそ、踏みとどまることができたのだと。

そして、「この本、紹介してくれたのがさとゆみさんだったので、お礼しようと思って」と、言ってくれた。

あああああああ、本当に良かった。

大事な大事な友人の危機を、未然に救ってくれる本があってよかった。

「自分がメンタルを崩すことは、もうないと思っていたので」

と、彼は言っていた。

いや、本当に。私もびっくりした。

だけどきっと、「まさか自分が」とか「まさか彼が」という人がたくさんいるんだろう。

どうにもならないところまで頑張ってしまう前に、「あれ、これは変かも」に気づけるこの本は、お守りみたいな本だなと思う。

（※本記事は、書籍『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』についての書き下ろし記事です）