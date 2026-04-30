"令和の超新星"・山田あい、『週プレ』で魅せた特大バストの最強グラビアンボディ♡

山田あいが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！

山田あい ©小塚毅之／集英社

【プロフィール】

山田あい（やまだ・あい）

2003年9月11日生まれ 東京都出身

身長160cm B90 W60 H90

血液型＝A型

趣味＝旅行、写真撮影、調味料探し、ダーツ

ゴージャスボディで熱視線を浴びる〝Ⅰカップの超新星詝。1st写真集『Ohaa～i』（ワニブックス）が発売中！

公式X【@yamadaaiii0911】

公式Instagram【@_.yamada.aiii._】

今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの山田あい『週プレ プラス！』アザーカット集「胸をふくらませて～prologue～」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月27日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

山田あい『週プレ プラス！』アザーカット集「胸をふくらませて～prologue～」©小塚毅之／集英社

＜特集情報＞

ついに賃上げムードが定着か!? みんなの給与明細2026

40業種に詳細インタビュー＆働く男500人にアンケート!!

現地取材＆緊急検証！トランプ大暴走、さすがにヤバすぎる!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』19＆20号は4月27日に発売！