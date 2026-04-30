″令和の超新星″・山田あい、『週プレ』で魅せた特大バストの最強グラビアンボディ♡
山田あいが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！
【プロフィール】
山田あい（やまだ・あい）
2003年9月11日生まれ 東京都出身
身長160cm B90 W60 H90
血液型＝A型
趣味＝旅行、写真撮影、調味料探し、ダーツ
ゴージャスボディで熱視線を浴びる〝Ⅰカップの超新星詝。1st写真集『Ohaa～i』（ワニブックス）が発売中！
公式X【@yamadaaiii0911】
公式Instagram【@_.yamada.aiii._】
今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの山田あい『週プレ プラス！』アザーカット集「胸をふくらませて～prologue～」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月27日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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