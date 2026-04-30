◇セ・リーグ 広島2―4巨人（2026年4月29日 東京D）

広島・持丸泰輝捕手（24）が29日、巨人戦でプロ初の長打となる適時二塁打を放った。0―4の5回2死一塁から左中間に運んで反撃の1点をたたきだす2試合連続タイムリーで敗戦の中、意地を見せた。7年目の今季に初安打を記録した苦労人は、目下8試合連続で先発マスクをかぶり、アピール継続中。正捕手不在の中、チャンスをものにする。

持丸のバットは確実に上昇曲線を描いている。4点劣勢の5回2死一塁から左腕・竹丸の初球147キロを捉えて左中間適時二塁打。自身初の長打で、反撃の1点を奪った。

「真っすぐをしっかりはじき返せるのが自分の強み。それを1球で仕留められたのは、これからの自信にしていきたい」

2死から道産子ルーキー・平川が四球を選び、巡ってきた打席。北海道出身の先輩として結果で威厳を示した。「前の打席（3回）は1、2球目の真っすぐを見逃してスライダーでやられた（捕飛）。もう一回、真っすぐで入ってくる感覚があった」。第1打席の反省を踏まえ、捕手目線で相手の配球を読み、1球で仕留めた。前日28日の同戦で自身初の適時打を含む3安打の活躍。一夜明けたこの日もバットで持ち味を発揮した。

それでも、チームを勝利に導けなかった。一つの要因となったのが2回、2点を先制され、なおも1死二、三塁からの守備のミスだった。竹丸のセーフティースクイズで投手・森下からのグラブトスを受けて三走・平山にタッチ。アウトの判定に巨人・阿部監督がリクエストを要求。その後、球場にタッチをかいくぐられている映像が映し出され、判定がセーフに覆った。

「自分は触った（タッチした）感覚があった。リクエスト（映像）では、空タッチのようになってしまっていた。自分の中では初めての経験。これからタッチの仕方もこだわってやっていかないといけない」

このミスがなければ、その後の試合の流れが変わった可能性もあるだけに、反省の言葉が並んだ。19日のDeNA戦から8試合連続先発マスクを任され、責任感も感じている。

「出場機会を与えてもらっている以上、チームが勝てるように、バッテリーで試合をつくっていかないといけない。勝てる試合を多くつくっていきたい」

坂倉が一塁に回り、現在、正捕手は不在。22年以来、4年ぶりに巡ってきた出番に「ラストチャンス」と危機感も抱く。期待に応えるべく、経験値を高めながら懸命にアピールを続ける。 （長谷川 凡記）