新日本プロレス２９日の佐賀大会で、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩ（１０万３４歳）がタイガーマスクの挑戦を退け４度目の防衛に成功した。

今年７月７日後楽園大会での引退を控えるタイガーとの王座戦は、両軍セコンドがリングサイドを取り囲み、選手が場外に転落した場合はリングに押し戻される完全決着ルールの「ランバージャックデスマッチ」形式を採用。ＤＯＵＫＩ属する極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」とタイガー属する本隊のメンバーが決戦の行方を見守った。

ＤＯＵＫＩはスキあらば挑戦者のマスク剥ぎを狙うなど、ダーティーファイトで試合の主導権を握る。加えてＨ．Ｏ．Ｔの面々は当然のようにルールを悪用し、場外に落ちたタイガーに暴行を加えていく。レフェリーの目が届かないと見るや、リングになだれ込んでやりたい放題だ。

しかし、本隊も黙ってばかりはいられない。Ｈ．Ｏ．Ｔの成田蓮とドン・ファレが本隊のウルフアロン、ボルチン・オレッグによって排除されたのをキッカケに、ＤＯＵＫＩは孤立。タイガードライバーを浴びて反撃を許した。

その後も両軍セコンドが入り乱れる展開が続くと、棚橋弘至社長によってついにＨ．Ｏ．Ｔの退場が命じられ、本隊のセコンド陣たちにアリーナ外へと連れ出される。もはやランバージャックデスマッチの体裁さえ失ったリング上でタイガーと１対１となったＤＯＵＫＩは、デイブレイクを回避されるとチキンウイングフェースロックに捕獲され、窮地に陥った。

これでＤＯＵＫＩはあえなくタップアウト…かと思われたが、放送席でゲスト解説を務めていたＳＨＯがレフェリーの注意を引き付けてこれを無効化。ツームストーンパイルドライバーからのタイガースープレックスも、ＳＨＯによってレフェリーのカウントが阻止される。

同じく放送席にいたＹＯＨにＳＨＯが排除され、再びリング上は１対１に。ＤＯＵＫＩはレフェリーを足蹴にしてタイガースープレックスを逃れると、急所攻撃からイタリアンストレッチＮＯ．３２で捕獲し、形勢逆転に成功する。さらにロープに逃れたタイガーに、ＳＨＯが場外から鉄板攻撃を繰り出しＫＯ。再びＤＯＵＫＩがイタリアンストレッチＮｏ．３２にとらえると、レフェリーが試合を止めて乱戦に終止符が打たれた。

試合後のリング上でＤＯＵＫＩは「今年に入って（エル）デスペラード、（マスター）ワト、ＹＯＨそしてタイガーマスク。完膚なきまでにぶちのめした。このジュニアには俺にかなうヤツは一人もいなかったようだな」と勝ち誇ると、何と出場が発表されていたジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」のボイコットを宣言する。

「俺はジュニア最強を示した。そんな俺がなぜ今さら最強を決めるリーグ戦に出ないといけない？ 誰が勝手にエントリーしたのか知らないが、俺は今年ＢＯＳＪには出ない。お前らで勝手に俺の挑戦者を決めろ。なぜなら、俺こそがジュニアの神だからだ」と言い放って退場した。

「今年行われるリーグ戦はＢＯＳＪなどではない。『ＤＯＵＫＩゲーム２』だ。お前らで勝手にやり合って、勝手に挑戦者を決めてこい。ついでに、明日からのシリーズも俺が出る必要はねえな」。やりたい放題、言いたい放題のジュニアの暴君を止める者は現れるのか――。