◆パ・リーグ 西武３―０日本ハム（２９日・ベルーナドーム）

西武・平沢大河内野手が１３試合に出場し、打率３割８分１厘と好調を維持している。

２９日の日本ハム戦は「６番・一塁」で先発出場。２回２死では左翼線への二塁打。両軍無得点の４回２死二塁では、相手先発・達の１３７キロフォークを振り抜いて先制の中前適時打を放った。

３打数２安打１打点の活躍。移籍後初めて本拠地・ベルーナドームのお立ち台に登場すると満員となった球場からは大声援が巻き起こり、「当たりは良くなかったけど、結果が良かったのでホッとした。まだ運があるのかな。（ファンが）打ったあと盛り上がってくれてうれしい」と表情を崩した。

好調の要因については「ライナーがしっかり飛んでるのがいいところ。低い打球を意識して、フライやゴロはできるだけ打たないようにしている。甘い球を打つことだけ考えてやってます」と分析。今後に向け、「打てない日もあるけど監督が使ってくれてありがたい。なんとかスタメンで出ている日に結果を残せるように頑張っていきたい」と意気込んだ。

平沢は仙台育英から１５年ドラフト１位でロッテに入団。２４年オフに現役ドラフトで西武に移籍した。