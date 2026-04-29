ノーヒットノーラン達成の投球が4月度大賞に

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に27日谷繁元信氏と里崎智也氏が出演し、4月の月間「月パ大賞」を決定した。

毎月末を任されている2人が、月間で最も輝いたプレーを選出する月間「月パ大賞」が今月からスタートした。各球団から1選手がノミネートされ、その中から大賞を決定する。

4月の月間「月パ大賞」に選ばれたのは日本ハム・細野晴希投手だ。3月31日のロッテ戦で達成したノーヒットノーランの投球が評価対象となった。里崎氏は当時の投球を振り返り「制球がばりばりよかった」と称賛し、ソフトバンクとの開幕3連戦で3連敗を喫した後の本拠地開幕戦であった点にも触れた。

大賞には届かなかったものの、他5球団からも活躍した選手が挙がった。楽天・早川隆久投手は今季初登板となった11日のオリックス戦で7回1失点と好投し、今季初勝利を挙げた。また、18日に代打で今季初安打を放った西武・栗山巧外野手について、谷繁氏は「（バットを）短く持ったね、ナイスバッティング！」とコメントした。

さらにロッテからは3日のソフトバンク戦でサヨナラ適時打を放った藤原恭大外野手、オリックスからは里崎氏が「復活」と評した椋木蓮投手がノミネート。ソフトバンクからは、18日の試合で9回1死までノーヒット投球を続けた上沢直之投手が選ばれていた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）