アジア株 まちまち、豪州株続落も香港・上海株は反発 アジア株 まちまち、豪州株続落も香港・上海株は反発

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東京時間17:28現在

香港ハンセン指数 26111.84（+432.06 +1.68%）

中国上海総合指数 4107.52（+28.88 +0.71%）

台湾加権指数 39303.50（-218.23 -0.55%）

韓国総合株価指数 6690.90（+49.88 +0.75%）

豪ＡＳＸ２００指数 8686.99（-23.69 -0.27%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77815.13（+928.22 +1.21%）



２９日のアジア株は高安まちまち。中東情勢の不透明感が長引くことが懸念される一方で、ＡＩ関連株に対する人気は高く韓国株は３日連続で終値ベースの最高値を更新した。総じて市場のムードが定まらない状況。



上海総合指数は反発。ハイテク機器メーカーの深センユニコンプ科技（UNICOMP TECHNOLOGY GROUP CO LTD）、切削工具メーカーの株洲華銳精密工具、半導体メーカーの裕太微電子（MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY）、再生可能エネルギー関連の固徳威技術（GOODWE）が買われる一方で、エンジニアリング会社の上海卓然工程技術、ネットワークセキュリティ企業の北京信安世紀科技（BEIJING INFOSEC TECHNOLOGIES）、電気自動車用モーターメーカーの精進電動科技（JING-JIN ELECTRIC）、半導体メーカーの深セン市中科藍訊科技（BLUETRUM）が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反発。不動産大手の中国海外発展（チャイナ・オーバーシーズ・ランド）、金融大手の中国平安保険（ピンアン・インシュアランス）、電気自動車大手のＢＹＤ（比亚迪）、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が買われる一方で、食品加工大手の万洲国際（ＷＨグループ）、銀行大手の招商銀行、バイオ医薬品大手の無錫築明康紱新薬開発（ウーシー・アプテック）、インターネット検索大手の百度（バイドゥ）が売られた 。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。バイオ医薬品大手のＣＳＬ、リチウム採掘を手掛けるピルバラ・ミネラルズ（ＰＬＳグループ）、産業サービス・メディア・エネルギー関連など多角的に事業を展開するセブン・グループ・ホールディングス（ＳＧＨ）などが下げを主導した。一方、上昇銘柄では、レアアース採掘・精製大手のライナス・レア・アース、電力・ガス供給のオリジン・エナジー、石油・天然ガス開発大手のウッドサイド・エナジー・グループなどが買われた。

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