夜ドラ『ラジオスター』【第19話あらすじ】 カナデ（福地桃子）が町を去り大阪へ…
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第19話が、29日に放送される。
【場面カット】カナデ（福地桃子）がいなくなったラジオスター
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第18話 あらすじ
カナデ（福地桃子）が鈴野町を去って、3週間が過ぎた。松本（甲本雅裕）たちは、カナデの気持ちに寄り添えなかったことを反省していた。その頃、カナデは大阪で再就職先の採用面接を受けていた。面接と並行してコールセンターのバイトをしていると、そこに、クレームの電話が来る。その相手は、リクト（甲斐翔真）だった。さらに、松本は大阪にカナデに会いにやってくる。
【場面カット】カナデ（福地桃子）がいなくなったラジオスター
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
カナデ（福地桃子）が鈴野町を去って、3週間が過ぎた。松本（甲本雅裕）たちは、カナデの気持ちに寄り添えなかったことを反省していた。その頃、カナデは大阪で再就職先の採用面接を受けていた。面接と並行してコールセンターのバイトをしていると、そこに、クレームの電話が来る。その相手は、リクト（甲斐翔真）だった。さらに、松本は大阪にカナデに会いにやってくる。