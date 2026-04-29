不自由＝不幸じゃない！ほぼ全介助でもパソコンを操作!?できないことより“できること”！ALS患者の強さに衝撃【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
幼少期から絵を描き続け、現在は看護師向けメディア「ナース専科」で実話ベースの漫画を連載しているアヤ(@aokitajimaru)さん。今回はその中から、「不自由は不幸ではない」を取り上げる。慢性期病院で出会ったALS患者との交流を通して、看護師の価値観が大きく揺さぶられるエピソードだ。
山奥の慢性期病院で勤務していたころ、ALS（筋萎縮性側索硬化症）の患者・Mさんが入院してきた。顔や手指がわずかに動く程度で、日常生活はほぼ全介助という状態である。看護師はコミュニケーションの方法に悩んでいたが、その心配はすぐに覆された。
Mさんは視線入力装置を使いこなし、パソコンを自在に操作していた。インターネットでの買い物も難なく行う姿は、想像を大きく超えるものだった。
■「不自由は不幸ではない」という言葉の重み
画面に表示されたのは、「私は不自由だけど不幸じゃない。むしろ、病気になって感謝すらしている」という言葉だった。その一文は、看護師が抱いていた価値観を大きく揺るがすものだった。
さらにMさんは、ALSへの理解を広める活動にも取り組んでおり、「将来この病気が病気と言われなくなるように、未来の子供たちのために戦っているの」と語る。その姿勢は、ただ前向きという言葉だけでは表せない強さを感じさせる。
■出会いが変える看護観と人生観
退院後も、ふと疲れたときにMさんのことを思い出すと、背中を押されるような感覚になるという。患者との出会いが、看護師自身の考え方や向き合い方を変えていく。その積み重ねが、日々の看護に深みを与えているのだろう。
■作者が語る装置と努力への率直な思い
インタビューでは、視線入力装置に対する驚きと敬意についても語っている。「そのような装置があることも知りませんでしたし、何よりその装置を使いこなすのは患者さんの想像もできないほどの努力ありきだと思います。ただでさえ機械に弱い私は、足元にも及ばないなと恥ずかしくなりました(苦笑)」と率直な心境を明かした。
人との出会いは、ときに大きな気づきや勇気をもたらす。アヤさんの漫画には、現場で実際にあったエピソードが数多く描かれており、読む人の心に静かに響く作品がそろっている。
取材協力：アヤ(＠aokitajimaru)
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