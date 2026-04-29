◆米大リーグ ドジャース１―２マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発マウンドに上がり、６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５試合連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。それでも、再び規定投球回に達して防御率０・６０はメジャートップに浮上。チームの連勝は「３」でストップした。

大谷は初回は１番マーシーから２者連続の見逃し三振を奪うと、左翼線二塁打でピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。２回は先頭のラミレスに手首付近へ死球を許すと、直後に二盗に気付いたが大谷が二塁へ悪送球。三塁への進塁を許すと、１死からケイシーに先制の中犠飛を許した。３回は先頭を二ゴロで切り抜けると、１番マーシーから２者連続空振り三振。この日５個目の三振となって、日本人では９人目となるメジャー通算７００奪三振に到達した。

１点を追う５回は先頭モレルをストレートの四球で歩かせると、１死から犠打で２死二塁。すると、２番ストワーズには右前に痛打され、さらに１点を失った。単打と四球で２死満塁とピンチを背負ったが、最後は空振り三振で切り抜けた。

２９日（同３０日）は１３連戦の最終戦。登板翌日の大谷は打者として出場する見込みとなっている。打者としては最近２試合連続３安打と復調気配にあるが「毎年の感じの（スロー気味な）ペースなのかなとは前も言いましたけど、そういうものなのかなとは思ってますし、もちろん感覚的には一日でも早く良くなりたいなとは思ってますけど、シーズンやるならそういう（状態が良くない）期間っていうのも必ず来るとは思いますし、傾向的にそれが早い時期に来てるっていうのは、単純にそういう選手なのかなと思ってやらなければいけないところもあるとは思うので。早く改善はしたいなとは思ってますけど、地道に一日一日改善したいなと思ってます」と力を込めた。