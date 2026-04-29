【未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH】 会場：東京都港区六本木ヒルズ大屋根プラザ 営業期間：4月29日～5月3日 ※イベントへの来場は20歳以上限定

「ファイナルファンタジーVII リバース」とアサヒビールの缶チューハイ「未来のレモンサワー」がコラボした期間限定店舗「未来のレモンサワー Bar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」が4月29日よりオープンした。場所は東京都港区の六本木ヒルズ大屋根プラザ。期間は5月3日まで。今回、こちらの店舗に行ってきたので、その模様をお伝えする。

「未来のレモンサワー Bar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」

セフィロスの巨大ポスターもある

「未来のレモンサワー Bar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」は、アサヒビールが展開する缶チューハイ「未来のレモンサワー」を店内で購入して楽しめる期間限定店舗。「未来のレモンサワー」は、本物のレモンスライスが缶の中に入ったアルコール飲料で、缶のフタを開けるとスライスがふわーっと上がってくる体験や、本物のレモンならではの果実感も含めて楽しめる缶チューハイとなっている。

店舗は「FFVIIリメイク」シリーズに登場するバー「セブンスヘブン」がモチーフ。外観では木材や鉄骨のエイジング、布の質感などにこだわり、内装はカウンターの小物類やピンボールなど、こだわって作り込まれているのがポイント。ゲーム内ではピンボール下の床からアバランチのアジトに行けるようになっていたが、それを感じさせるようなつくりにもなっている（実際には開かないそう）。

建築資材のエイジングにもこだわったそう

店内のポスター。「未来のレモンサワー」風になっている

クオリティ高く再現された「ボム」のピンボール。よくできているが、実際にはプレイできない。床下があるようなつくりも、ゲーム内の再現とのこと

6月3日発売予定のNintendo Switch 2版「ファイナルファンタジーVII リバース」の宣伝コーナーもあった

店内は立ち飲みで、カウンターで「未来のレモンサワー」を注文して実際に飲むことができる。注文できるのは、それぞれアルコール度数と味付けが異なる「未来のレモンサワー ORIGINAL」「未来のレモンサワー PLANE」「未来のレモンサワー 濃いめ」（各300円）の3種類。またレモンシャーベットと合わせて提供される「未来のレモンサワー フローズンダブルレモン」（350円）もある。各ドリンクにはナッツの小袋も付いてくる。

今回飲むことができたのは、4月28日に発売された「未来のレモンサワー 濃いめ」。7％という高めのアルコール度数にしっかりとした甘さ、そして本物のレモンが加わることで、おいしくも飲みごたえのある印象だ。

こちらがカウンター。見逃せないものがたくさん置かれている

購入できる「未来のレモンサワー」3種

また店舗ではドリンク提供の際、スプーンが渡される。なかのレモンをほぐしながら飲むと、レモンの香りがさらに加わってオススメということだ。実際にやってみると、缶を開けてそのまま飲むときと比べて、レモンの香りがさらに上がる。途中で味を変えたいときに試すのも良さそうだ。店舗内ではバレットから、レモンをほぐして飲むことに関するアナウンスも聞くことができる。店内の雰囲気と合わせて、こちらもぜひ楽しんでほしい。

「ファイナルファンタジーVII リバース」と「未来のレモンサワー」のコラボについては、事前にセフィロスを起用したプロモーションムービーが公開されているが、SNSなどではアサヒビールとしても想像以上の大きな反響があったそう。今後「FF7リバース」とのコラボが継続するかどうかは検討中だが、話題を生むような仕掛けは「未来のレモンサワー」としては積極的に仕掛けていきたいという。ぜひ今後の展開にも期待したいところだ。

【未来のレモンサワー×FFVII リバース「まさか、アイツが」篇】

ちなみに、CMにセフィロスが起用されたのは、年齢設定が25歳以上であることが理由のひとつになっている。アルコール飲料におけるCMでは25歳未満は起用しないという方針があり、その方針が今回も守られたとのこと。21歳という設定があるクラウドが起用されなかったのは、ここが大きかったそうだ

「未来のレモンサワー」とスプーンが合わせて提供される。なかのレモンをほぐしながら飲むのがオススメだそう

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