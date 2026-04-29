フリーアナウンサーの神田愛花さん（45）が29日、休養することを発表した夫のバナナマン・日村勇紀さん（53）について自身のインスタグラムでコメントしました。

日村さんについては28日、所属事務所の公式サイトで「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。当面の間、休養に専念することが発表されていました。

■神田愛花さんのコメント全文（インスタグラムより）

いつも私のInstagramを見て下さっている皆様へ

発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。

これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります

食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる

これが今の私のエネルギー源です夫よ、頑張るからねーいつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します