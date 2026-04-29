宇宙から襲来する銀河怪獣と戦う

人見知りの救世主＜鉄男＞と

その友達の巨大ロボ＜ユキオ＞が

10年ぶりに帰還した地球は、

雪と氷で覆われ凍結した「スノウボールアース」だった。

変わり果てた地球で、鉄男とユキオを待ち受ける運命とは！？

宣伝大使の日向坂46 正源司陽子さんがスタジオに登場！

「正源司陽子の“ここを見まSHOW”」と称し

見どころを全力プレゼンしてもらいます！

公式HP https://snowballearth.net/

毎週金曜よる11時30分“フラアニ”にて放送中

※5月1日(金)はよる11時25分から放送

※5月8日(金)はよる11時45分から放送

映画「人はなぜラブレターを書くのか」

主演・綾瀬はるか、監督・石井裕也

2000年3月に起きた

地下鉄脱線事故で亡くなった

青年への想いを綴ったラブレターが

「奇跡」を起こした実話に基づく物語。

今回は川嶋勝重役の菅田将暉さんと

富久信介役の細田佳央太さんの

インタビューをお届けします。

公式HP https://loveletter.toho-movie.jp/

上映中

TVアニメ「らんま1/2」展

迫力満点！アニメ「らんま1/2」の世界を存分に楽しめる

物語の舞台をイメージ再現！

作品の名場面を振り返る大型展示をはじめ

人気キャラクターたちと一緒に楽しめるフォトスポットなど、

見どころが盛りだくさんのイベントをご紹介します。

公式HP https://ranma-exhibition.com/

池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて

開催中 〜5月12日（火）

5月のエンディング「AsIs」

5月のエンディングを飾る「AsIs」から

南世菜さんと瀬乃ひよりさんがスタジオに！

公式HP https://asis-official.com/

この他にも、オススメの日テレアニメや乃木坂46 6期生による音楽バラエティー「乃木坂スター誕生！SIX」、話題のアーティストROIROMの新番組など、注目のエンタメをたっぷりとご紹介します！