5月1日の夜バゲットは...
宇宙から襲来する銀河怪獣と戦う
人見知りの救世主＜鉄男＞と
その友達の巨大ロボ＜ユキオ＞が
10年ぶりに帰還した地球は、
雪と氷で覆われ凍結した「スノウボールアース」だった。
変わり果てた地球で、鉄男とユキオを待ち受ける運命とは！？
宣伝大使の日向坂46 正源司陽子さんがスタジオに登場！
「正源司陽子の“ここを見まSHOW”」と称し
見どころを全力プレゼンしてもらいます！
公式HP https://snowballearth.net/
毎週金曜よる11時30分“フラアニ”にて放送中
※5月1日(金)はよる11時25分から放送
※5月8日(金)はよる11時45分から放送
映画「人はなぜラブレターを書くのか」
主演・綾瀬はるか、監督・石井裕也
2000年3月に起きた
地下鉄脱線事故で亡くなった
青年への想いを綴ったラブレターが
「奇跡」を起こした実話に基づく物語。
今回は川嶋勝重役の菅田将暉さんと
富久信介役の細田佳央太さんの
インタビューをお届けします。
公式HP https://loveletter.toho-movie.jp/
上映中
TVアニメ「らんま1/2」展
迫力満点！アニメ「らんま1/2」の世界を存分に楽しめる
物語の舞台をイメージ再現！
作品の名場面を振り返る大型展示をはじめ
人気キャラクターたちと一緒に楽しめるフォトスポットなど、
見どころが盛りだくさんのイベントをご紹介します。
公式HP https://ranma-exhibition.com/
池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて
開催中 〜5月12日（火）
5月のエンディング「AsIs」
5月のエンディングを飾る「AsIs」から
南世菜さんと瀬乃ひよりさんがスタジオに！
公式HP https://asis-official.com/
この他にも、オススメの日テレアニメや乃木坂46 6期生による音楽バラエティー「乃木坂スター誕生！SIX」、話題のアーティストROIROMの新番組など、注目のエンタメをたっぷりとご紹介します！