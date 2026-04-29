「両方にとって楽しい時間ですね」「ダンス見てるみたい（笑）」と絶賛されているのは、飼い主さんのお風呂掃除をお手伝いする猫ちゃんの光景。飼い主さんの動きに合わせて機敏に動く猫ちゃんの様子が、再生回数16万回を超えて注目を集めています。

【動画：お風呂掃除中、『スポンジを追いかけ始めた猫』…『まさかの動き』が可愛すぎる】

壁の向こうで動くシルエットに視線をロックオン！

思わず笑顔になってしまう掃除風景を見せてくれたのは、Instagramアカウント『hijiki_0516』に登場するキジトラ猫ちゃん。ある日、飼い主さんは浴室のドアの掃除をしていたそう。透明のドアに泡のついたスポンジを当てて動かしていると、ドアにそのシルエットが浮かび上がっていたといいます。

そんなお掃除中の飼い主さんの姿を見た猫ちゃんは、スポンジの動きにうずうずしているご様子。飼い主さんの手の動きに合わせて、一生懸命追いかけ始めたといいます。

華麗なステップで右へ左へ

上下にドアをこすっていた飼い主さんは、しばらくするとドアの下の方を掃除し始めたそう。一定のリズムで右へ左へと動くスポンジを見た猫ちゃんは、その動きに合わせて追いかけます。

その光景はまるでダンスをしているかのよう。楽しそうな猫ちゃんの姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

楽しそうな飼い主さんの姿にもほっこり♪

お風呂を掃除するためスポンジでドアをこすっていた飼い主さんですが、その様子をよく見てみると、猫ちゃんの反応を見ながら動きを変えているご様子。どうやら飼い主さんも、猫ちゃんの反応を楽しんでいたようです。

高い位置で上下にこすってみたり、猫ちゃんの手の届きやすい下の方をこすってみたり。時には退屈しないように左右に大きく手を振りながら、ドアの上の方までスポンジを動かしてみることも。

ただ掃除をするだけでは飽きてしまいがちですが、こんなに可愛いお手伝いさんが一緒なら、隅々までピカピカになりそうです。

飼い主さんの動きに合わせてスポンジを追いかける猫ちゃんの光景には、「『いいね』を連呼したいくらい素晴らしい猫さん♡」「ご主人さまも夢中になってそう（笑）」「いっそ、小さい雑巾を渡して外側を拭いてもらいましょうｗ」と、絶賛の声が寄せられることに。投稿に使用されている爽快なBGMも相まって、たくさんの人が笑顔になっています。

Instagramアカウント『hijiki_0516』では、そんな好奇心旺盛な猫ちゃんの魅力がたくさん投稿されていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「hijiki_0516」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。