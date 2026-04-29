この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が、「【破産確定】憧れのbremboを衝動買い！？オートサロンで一目惚れした結果...」と題する動画を公開している。カスタムカーの祭典「東京オートサロン2024」の会場を巡り、様々な車両やパーツに興奮する様子を伝えている。

動画冒頭、会場に入るやいなや人気漫画「頭文字D」と「昴と彗星」のコラボブースに駆け寄ったりーちゃん。展示されたAE86やFD3Sといった名車を前に「ずっと見てられますね」「いつかは乗りたい車No.1」と目を輝かせた。

その後、自身がモデルとして参加する「AXIS PARTS」のブースを紹介。デモカーとして展示されたフォレスターとシビックタイプRのカスタムに注目した。特にシビックタイプRは、ホイールやリアウィングに純正パーツの上から被せて装着するドライカーボンパーツが使用されており、りーちゃんは「純正ウィングにかぶせて取り付けられている」「こんなにかっこよくなるのやばくない！？」と、その画期的な手法とクオリティの高さに驚きを隠せない様子。内装もカーボンパーツで統一されており、「後付け感がない」「めちゃくちゃ綺麗」と絶賛した。

様々なブースを巡る中、りーちゃんのカスタム欲を最も刺激したのが「Brembo」のブースであった。憧れのブレーキキャリパーが並ぶ中、自身の愛車BRZにも後付け可能なブレーキディスクを発見すると、「ギリ頑張ればいけるんじゃね？」と真剣な表情で価格を確認。「今一番欲しいパーツNo1です！」と、本気で購入を検討する姿を見せた。

今回の動画は、最新のカスタムトレンドに触れられるだけでなく、出展されているパーツを実際に目にすることで「自分の愛車をどうカスタムしたいか」という具体的なイメージが膨らむ、東京オートサロンの魅力を伝える内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:16

頭文字Dブースに大興奮！ハチロクとFDが登場
01:07

AXIS PARTSの超絶カスタムカーを紹介！
02:47

「すごくない！？」純正を活かしたシビックのカーボンカスタム術
08:23

憧れのBremboに「マジ欲しい…」衝動買いを検討

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