昨年のM−1グランプリを制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）が28日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。先月の給与額を明かす場面があった。

今回は「勝手に大調査M-1ファイナリストってどんな人?」と題して放送され、昨年のM-1王者「たくろう」、2位「ドンデコルテ」、3位「エバース」、6位「豪快キャプテン」、7位「カナメストーン」の5組が集結した。

同番組のスタッフが赤木の人間性を知るために隠し撮りをしており、楽屋での様子のVTRが流れた。そのVTRでは芸歴37年の大先輩でもある「FUJIWARA」の藤本敏史があいさつに訪れる場面があった。

そこで、藤本からの“むちゃぶり”に困惑する赤木の姿にスタジオは爆笑。すると、藤本が「先月なんぼやった?」と直球の質問を投げかけた。赤木が「お給料すか?えっと…570万円です」と正直に告白した。

この具体的な金額に、藤本が「大金持ちやん」と驚き、スタジオのファイナリストたちは「えぇぇ!?」と仰天。赤木は一人だけ慌てて立ち上がり、「違う違う。賞金…賞金分がね。賞金分があって…」と、一時的な金額であることを必死に説明していた。