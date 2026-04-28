◆ストロングスタイルプロレス「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」（２８日、後楽園ホール）

初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、後楽園ホールで初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を開催した。

初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで、わずか２年４か月のファイトで世界のプロレス史に輝くカリスマとなった。

今年は、タイガーマスク誕生から「４５周年」。さらに佐山が格闘家人生をスタートしてから「５０周年」を迎える。

全席完売となったイベントで初代虎は、アニメ「タイガーマスク」のテーマが流れる中、「タイガーコール」に包まれ自力で歩いてリングインした。メニエール病、パーキンソン病と闘うタイガーは、マイクを持ちイベントを企画したスタッフへ感謝し「みなさまと共にタイガーマスクが生きた時代を分かちあえる」と万感の思いを込めた。

さらに「プロレス文化を僕の代だけではなく後輩にも分かち合い、伝えていく努力をしていかなければならないと思います」と誓い「選手は、あの時代と何ら変わりはないです。あとは試合を全国のみなさまに届けるネットワークが続けば必ず機能する時代が来ます」と見据えた。

そして「新間寿さんに拾われてタイガーマスクになって。師匠であるアントニオ猪木さんに育てられ、努力の結晶でタイガーマスクがいます。私だけの力ではないです。ダイナマイト・キッド、小林邦昭さん、ブラック・タイガー…様々なライバルがいてタイガーマスクがいます。そして何よりもファンのみなさんが４５年間応援してくれた」とメッセージを送り「これからのレスラーを育てていきたいと思っていますので何卒。ストロングスタイルよろしくお願いします」と明かしていた。