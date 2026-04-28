本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に利益確定売りが優勢となり、前日比619円安の5万9917円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は21社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、AI半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調となった北川精機 <6327> [東証Ｓ]、27年3月期も大幅営業増益を見込むアンリツ <6754> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]、山洋電気 <6516> [東証Ｐ]の2社は3日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<4063> 信越化 東Ｐ 化学

<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品



<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業

<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属

<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品

<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業

<6327> 北川精機 東Ｓ 機械



<6383> ダイフク 東Ｐ 機械

<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器

<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器

<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器

<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器



<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器

<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器

<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器

<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器

<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器



<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器



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