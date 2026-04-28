桃色ドロシーが、ドンテスタ松田が主宰する音楽家のリアルに密着インタビューをするYouTubeチャンネル「人間共鳴」にて、ツアーファイナルの映像が公開されたことをアナウンスした。

本映像は、全国25本を行脚したミニアルバム『七色のインサイドストーリー』のリリースツアーファイナルである東京・下北沢SHELTER公演の密着映像となる。ツアー最中の苦悩や達成感、ライブを交えた映像に注目してほしいとのことだ。

なお桃色ドロシーは、ツアーが終わったあともフェスやイベントなど全国各地でライブをしている。

◾️ミニアルバム『七色のインサイドストーリー』

2025年9月26日 リリース

配信：https://linkco.re/Texuu6AT ▼収録曲

M-1 スターライト

M-2 ミナトミライ

M-3 朝凪の彼方

M-4 エンドロール

M-5 灯火アンビション