足枕「アシモッチ」を企画・製造・販売する株式会社ラキスプリードは、毎年母の日に母親にプレゼントを贈っている２０代〜３０代の男女・３３１人を対象に「母の日のプレゼント選びのポイントに関する調査」を実施した。

毎年母の日にプレゼントを贈っている人が、贈ったことがあるプレゼントの種類のトップ３は、１位「お菓子・スイーツ」５５．９％、２位「花・フラワーギフト」４４．７％、３位「食事・グルメ」３７．８％。プレゼント選びで最も重視するポイントは「好みに合っていること」４３．５％でトップだった。

過去に贈ったものの中で、母親が最も喜んだと感じたプレゼントの種類のトップ３は、１位「お菓子・食事・グルメ」３６．３％、２位「花・フラワーギフト」２１．８％、３位「衣類・ファッション・美容用品」１４．２％。母親が最も喜んだと感じたプレゼントを選ぶ際に意識した主なポイントは、「日常生活での実用性を重視したこと」３４．７％や「好みを事前にリサーチしたこと」３２．６％となった。

毎年母の日に母親にプレゼントを贈っている人の６５％以上が、健康関連のプレゼントを贈った経験がある、または検討した経験があることも判明。母の日に健康関連のプレゼントを贈った経験がある人の７５％以上が、その際の母親の反応として「とても喜んで使ってくれた」と回答した。