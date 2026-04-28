元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が28日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、地獄にまつわるエピソードを語った。

かつてテレビでも大活躍し、21年に死去した占い師の細木数子さんの生涯を映像化したドラマ「地獄に堕ちるわよ」が、ネットフリックスで配信をスタート。タイトルにちなみ、「地獄を見た経験」について問われた北斗は「地獄を見たことは…見せたことはあると思う」と、レスラー時代の武勇伝をちらつかせた。すると、MC大島由香里は「ノーザンライトボムですかね」と、現役時代の北斗の必殺技を引き合いに笑わせていた。

あらためて北斗は「地獄ってこんなんじゃないかと思ったのは」と前置きし、海外ロケでの一幕を回顧した。「バヌアツというところにロケに行かせてもらった時に、ヤスール火山…当時は一番近くまで行ける火山を、こうやって（上から）のぞいたの」。そこには、この世の地獄のような景色が広がっていたという。

「ホントにブクブクのマグマが…あれを見た時にぞっとしたの。地獄ってこんなのだろうなって、怖かった」。