フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”ペアが28日、引退会見を行った。17日、SNSで引退を表明していた2人は、改めて会見で引退の理由などを説明。会見冒頭、報道陣に向けて三浦が挨拶を始めた直後、早くもハンカチを手に木原が涙。その後の質問で、木原は会見開始前から気持ちが高まってしまっていたことが明かされた。

【映像】涙する木原をフォローする三浦

“りくりゅう”ペアは、金メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪のショートで、リフトで痛恨の失敗。まさかの5位発進となり、悲願の金メダルは絶望的かと言われていた。ショートでの失敗後、落ち込んだ木原はフリーの演技直前までずっと泣いていたことは、後のインタビューでも明かされたが、フリーでは完璧な演技を見せて逆転。世界歴代最高得点をマークし、日本人ペアとしても初の金メダルを獲得した。

冒頭の挨拶で、三浦が横で挨拶をしている時から涙ぐんだ木原は、会見終盤に「頭から泣いてしまったことは想定内だったのか」と問われると、「正直、さすがに始めから自分が泣くことはないかなと思っていたんですけど」と語りつつ、ステージ裏で関係者たちの顔を見る度に「もうスイッチが入ってしまって」と苦笑い。三浦からは「今泣くの早いでしょ、口を開けなさいと言われたんですけど。本当に想定していなかったです」と明かした。

これを聞いた三浦は「積み重ねてきた中に試練があったことを思い出して泣いている場面がすごく多かったと思います」と語り、さらに木原に向けて「なんかもう、涙もろいイメージがついてしまいましたね。私が引っ張っていく立場になってしまったね」と優しく微笑んでいた。

（ABEMA NEWS）

