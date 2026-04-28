100均で買うならコレ！「なんか浮く…」って人に使ってほしい！可愛く対策できる必須グッズ

気温が上がり始め、そろそろ本格的に虫よけ対策をしたいところ。でも、生活感が出やすいため、お部屋に虫よけを置くとなんか浮く…そんな方におすすめの虫よけをダイソーで発見しました！可愛いねこちゃん型で、インテリアの馴染み良し♡吊り下げ＆据え置きで使えて、場所を選ばず設置できるのも嬉しいポイントです。

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商品情報

商品名：Dバルくん虫こないでネット（掛け置きタイプ、ねこ型）

価格：￥110（税込）

効果目安：約60日

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746017375

インテリアに馴染みやすい♡ダイソーで見つけたねこ型の虫よけグッズ

気温も上がり始め、そろそろ虫よけグッズを揃えて本格的に対策したいところ。でも、虫よけグッズってどうしても生活感が出やすく、お部屋に置くとなんか浮く…なんてことがありますよね。

そんな悩みを解消しつつ、しっかり虫よけ対策ができるアイテムをダイソーで発見。『Dバルくん虫こないでネット（掛け置きタイプ、ねこ型）』をご紹介します。

目に留まるたびに癒される、可愛らしいねこちゃん型の虫よけネットです。従来の無機質な虫よけプレートと違い、お部屋の雰囲気を壊さずに対策ができます。

火、電池、コンセントが不要なのも嬉しいポイント。開封するだけで薬剤の揮発が始まるため、すぐに使用可能です。

メッシュ部分には、虫よけ成分としてトランスフルトリンが配合されています。開封した瞬間に薬剤特有の香りが広がりますが、しばらく置いていると慣れて気にならなくなる程度の強さです。

コンパクトなサイズながら、約2ヶ月効果が持続します。110円（税込）という価格を考えても、とても経済的で続けやすいです。

吊り下げ＆据え置きどちらでもOK！好きな場所で使える◎

背面に折りたたみ式のフックが収納されており、引き上げれば吊り下げ、そのままなら据え置きとして使える便利な設計。

場所を選ばず、どこでも好きなところに設置できるのがメリットです。

置き物のような感覚で使えるうえ、カラーがブラックなので、インテリアに馴染みやすいです。

小ぶりなサイズ感と黒猫のシルエットで、玄関先や窓際、ベランダに置いてあっても違和感がありません。

今回は、ダイソーの『Dバルくん虫こないでネット（掛け置きタイプ、ねこ型）』をご紹介しました。

虫よけグッズは生活感が出やすいアイテムですが、こんなに可愛いデザインなら気にせず使えてリピートしやすいですね！気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。