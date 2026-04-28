100均で買うならコレ！「なんか浮く…」って人に使ってほしい！可愛く対策できる必須グッズ
商品情報
商品名：Dバルくん虫こないでネット（掛け置きタイプ、ねこ型）
価格：￥110（税込）
効果目安：約60日
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550746017375
インテリアに馴染みやすい♡ダイソーで見つけたねこ型の虫よけグッズ
気温も上がり始め、そろそろ虫よけグッズを揃えて本格的に対策したいところ。でも、虫よけグッズってどうしても生活感が出やすく、お部屋に置くとなんか浮く…なんてことがありますよね。
そんな悩みを解消しつつ、しっかり虫よけ対策ができるアイテムをダイソーで発見。『Dバルくん虫こないでネット（掛け置きタイプ、ねこ型）』をご紹介します。
目に留まるたびに癒される、可愛らしいねこちゃん型の虫よけネットです。従来の無機質な虫よけプレートと違い、お部屋の雰囲気を壊さずに対策ができます。
火、電池、コンセントが不要なのも嬉しいポイント。開封するだけで薬剤の揮発が始まるため、すぐに使用可能です。
メッシュ部分には、虫よけ成分としてトランスフルトリンが配合されています。開封した瞬間に薬剤特有の香りが広がりますが、しばらく置いていると慣れて気にならなくなる程度の強さです。
コンパクトなサイズながら、約2ヶ月効果が持続します。110円（税込）という価格を考えても、とても経済的で続けやすいです。
吊り下げ＆据え置きどちらでもOK！好きな場所で使える◎
背面に折りたたみ式のフックが収納されており、引き上げれば吊り下げ、そのままなら据え置きとして使える便利な設計。
場所を選ばず、どこでも好きなところに設置できるのがメリットです。
置き物のような感覚で使えるうえ、カラーがブラックなので、インテリアに馴染みやすいです。
小ぶりなサイズ感と黒猫のシルエットで、玄関先や窓際、ベランダに置いてあっても違和感がありません。
今回は、ダイソーの『Dバルくん虫こないでネット（掛け置きタイプ、ねこ型）』をご紹介しました。
虫よけグッズは生活感が出やすいアイテムですが、こんなに可愛いデザインなら気にせず使えてリピートしやすいですね！気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。