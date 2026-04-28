Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』（TBS系）公式Instagramで、4月27日の放送にゲスト出演したSnow Manの宮舘涼太・中島健人・M!LKの塩崎太智（「崎」はたつさきが正式表記）のコメント動画が公開された。

【動画＆写真】宮舘涼太・中島健人・塩粼太智『テレビ×ミセス』集合ショットなど①②

■中島からの“エレガント認定”に塩崎は「キュン」とハートマークで歓喜

宮舘は茶色のカーディガンにダメージ加工パンツ姿、中島は白黒ノーカラージャケットに黒タートル＆ワイドパンツ姿、塩崎はデニムジャケットにチノパン姿で、“プリンスチーム”として登場。

中島は塩崎の肩を組み「ちょっとやっぱ…うちのお塩が」と“お塩”呼びで番組での活躍を絶賛。宮舘も「もー」と言いながら頷く。すると塩崎は「おふたりとご一緒できて、すごく楽しかったです」と真摯に答える。

宮舘は「ジェンガをやるっていうことは、言っていいの？」と、スタッフにどこまで告知していいかを確認。カメラの向こうのスタッフからOKが出たのか、間をおいてキリリと「やります！」と断言し、その姿に塩崎は腰をかがめて爆笑する（番組では巨大ジェンガでミセスチームとプリンスチームが対決した）。

中島は「この3人ならではのチームワークがあったね」と感慨深げな表情を見せつつ、塩崎を指しながら「リーダーシップ…」と発言。「いやいや、僕リーダーですか！？」と戸惑う塩崎に、「いろんなゲーム強かったね」（中島）、「確かに確かに」（宮舘）と塩崎を称えるふたり。

「『テレビ×ミセス』慣れしてるね」と、2025年11月に放送された特番にも出演していた塩崎に中島が話を振ると、「いやいやいや、なんですか！？『テレビ×ミセス』慣れって」と塩崎は、手をブンブン振って笑いながら謙遜するも、中島は真剣な表情。宮舘も「引っ張ってもらった」と感謝する。それでも「ファンの皆さんすみません」と深くお辞儀する謙虚な塩崎だった。

今度は「押されましたよ、（ふたりの）エレガント具合に」と、塩崎が宮舘＆中島を絶賛。ふたりは「ありがたいですよね」（中島）、「そりゃもちろんね」（宮舘）と受け止めつつ、中島は「でもあなたもエレガントですよ」と塩崎に返す。

「僕もですか！？」と問いかける塩崎に「君はエレガントだ」とキッパリ断言した中島。塩崎はうれしそうに「キュン」と言いながら手でハートマークを作ってほほ笑んだ。

最後、3人で声を揃えて番組タイトルを言う場面では、最後「サイレントナレーションしたでしょ？」と中島が塩崎にツッコミ。「しました…バレました」と苦笑いする塩崎。最後まで三者三様の役割が絶妙なプリンスチームだった。

コメント欄には「ロイヤルミルクティーな3人最高」「濃すぎるロイヤルミルクティー」と、ロイヤル（宮舘）、ミルク（塩崎）、ティー（中島）と3人のキャラクターを取り入れた呼び名で絶賛する声が殺到。

「舘様背が高い！」「ケンティーの脚長が際立つ衣装」「お塩呼び素敵」「太ちゃんめっちゃかわいがられてる」「事務所の垣根を越えたトリオ」などといった声も続々と到着している。

番組公式Instagramには、ジェンガに挑む3人やミセスのライブシーンなど、計4点のオフショットも公開されている。

■宮舘のキリッとした「やります！」宣言とそれにツボる塩崎も必見

■『テレビ×ミセス』オフショット