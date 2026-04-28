日立製作所<6501.T>は４日ぶりに大幅反落している。２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１兆１０００億円（前期比４．８％増）、最終利益予想は８５００億円（同５．９％増）としており、利益予想の水準に対して物足りなさを意識した売りがかさんでいる。エナジーのパワーグリッド事業やデジタルシステム＆サービス（ＤＳＳ）の国内ＩＴ事業を中心に、４セクターで増収増益を見込む。



２６年３月期は売上高が１０兆５８６７億８１００万円（前の期比８．２％増）、最終利益が８０２３億６８００万円（同３０．３％増）だった。エナジーのパワーグリッド事業が欧州・北米を中心に全地域で拡大して業績を牽引したほか、ＤＳＳで堅調な国内のデジタル需要を取り込んだ。また、同時に取得総数１億６０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．５６％）、取得総額５０００億円を上限とする自社株買いを行うと発表。取得期間は４月２８日から２７年３月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



出所：MINKABU PRESS