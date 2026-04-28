ホテルメトロポリタンは、「Suicaのペンギン春の味覚ビュッフェ」を5月2日から6日まで開催する。

魚のムースで仕上げたSuicaのペンギンオードブル、仙台牛と豚肉のハンバーグにSuicaのペンギンパイを乗せたメイン肉料理、Suicaのペンギンがバブルバスを楽しむ様子を表現したメインデザートは1人1品ずつ用意する。ビュッフェ料理はゴルゴンゾーラとスナップエンドウのカナッペ、炙りカツオと小柱のマリネ、豚肩肉のグリル、アトランティックサーモンのムニエル、春野菜のピッツァなどの料理に加え、Suicaのペンギンのマカロン、プリン、苺の台湾カステラなどをそろえた。大人はSuicaのペンギン傘カバーとワンドリンクが付き、ホテルオリジナルグッズが当たる抽選会も行う。

場所は宴会場「桜」。提供時間は午後0時半と午後5時開始の2部各120分制で、5月6日は午後0時半開始のみ実施する。料金は大人10,000円、小学生4,000円、4歳から6歳まで2,000円、税・サービス料込。4歳から6歳までの料金には一品料理が含まれず、希望する場合は小学生料金となる。予約は4月6日正午から受け付けている。