船橋競馬は、4月28日より放映を開始する新TVCM「HEART BEAT」篇に、同競馬場のパークオフィシャルアンバサダーを務める山下智久の起用を発表した。

千葉県船橋市出身の山下にとって、今回の起用は“地元凱旋”ともいえるもの。進化を続ける船橋競馬場と南船橋エリアを「HEART BEAT DAYS」というコンセプトで表現する中で、地元を代表する存在として抜てきされた。

本CMは、レースのスタートからゴールまでの高揚感を軸に構成。観客、騎手、競走馬それぞれの視点が交錯しながら、ダート競馬ならではの迫力と興奮を描いている。

劇中では山下が観客としてレースを見つめる姿に加え、「ハートは、震えているか。高鳴っているか。ここにしかない、興奮を。ここにしかない、喜びを。人生にはもっと、ハートビートが必要だ」といったメッセージを通じて、競馬場ならではの体験価値を描いている。

ミューチャリーと触れ合う山下智久 (C)千葉県競馬組合

撮影は船橋競馬場で行われ、約100人のエキストラが参加。船橋の名馬ミューチャリーとの騎乗シーンも見どころとなっており、現場では山下がミューチャリーと記念撮影を行う場面も見られたほか、優しく声をかけながら触れ合う姿が印象的だったという。騎乗シーンでは、スムーズに騎乗する身のこなしを披露し、監督や厩務員、スタッフから感嘆の声が上がった。

イメージソングにはMAN WITH A MISSIONの「Raise your flag」を採用。同楽曲は5月開催から船橋競馬場の本馬場入場曲としても使用される予定だ。

また、5月5日に船橋競馬場で行われるかしわ記念（Jpn1）には山下の来場も決定しており、当日はプレゼンターとして登壇する。